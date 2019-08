Wohnheim heißt Haus Spitzwiese

Vor nunmehr 50 Jahren haben sich auch in Bad Kissingen Eltern von besonderen Kindern zusammengefunden und haben beschlossen: "Auch unsere Kinder brauchen Bildung und Unterstützung im alltäglichen Leben", und so wurde die Elternvereinigung "Lebenshilfe Bad Kissingen e.V."gegründet.

Vor 30 Jahren wurde das Lebenshilfewohnheim in der Hartmannstraße eröffnet, im Rahmen eines Sommerfestes erhielt es nun, wie bereits zuvor das Haus Hollerbusch in Nüdlingen und der "Au-Blick" in der Friedrich Liszt-Straße, nun mit "Haus Spitzwiese" einen eigenen Namen. Spitzwiese daher, da dies der alte Flurname auf den Kissinger Katasterkarten war, denn ursprünglich befand sich dort eine spitz zulaufende Wiese. Monika Fella, die Aufsichtsratsvorsitzende des Vereins betonte zudem, dass "es jetzt nach 50 Jahren immer noch wichtig ist, dass es Eltern gibt, die sich stark machen für alle, egal ob es in der Schule, bei der offenen Behindertenarbeit, oder beim ambulanten unterstützten Wohnen, oder auch wie hier, ganz speziell heute vor Ort ist, um die besonderen Kinder und deren Angehörige zu unterstützen". Um diesen großen Geburtstag der Lebenshilfe Bad Kissingen zu feiern habe der Aufsichtsrat entschieden, das ganze Jahr mit verschiedenen Festen zu feiern. Gleichzeitig solle das Wohnheim auch einen Namen bekommen.