Fröhlich feiern mit der Freiwilligen Feuerwehr! Wer so richtig alles haben will, Party und gutes Essen, Tradition mit Plobaum, Blasmusik und modernen Beats - der sollte unbedingt die Wöllbicher Kirmes besuchen. Feuer und Flamme für das Fest, das vom 30. August bis 2. September veranstaltet wird, sind als Ausrichter die Floriansjünger der FFW Wollbach.

In diesem Jahr setzen die Feuerwehrler der Kirmes sogar eine kleine Krone auf, denn Melanie Müller, Ex-Dschungelcampkönigin kommt auf die Bühne. Mit DJ Sebastian Bender und ihrem Publikum feiert sie eine bunte Fete, der Eintritt kostet 6 Euro. Am Freitag, 30. August, 21.30 Uhr startet die Sause unter dem Motto "Mallorca Party Hits meets Kirmes". Da dürfen wirklich alle gespannt sein! Sicher ist, dass Melanie Müller schon einmal in der Rhön war, sie besuchte 2014 als Sonntagsgast die Off-Road Messe in Bad Kissingen. Am Freitag und am Samstagabend abend 21 Uhr hat die Cocktailbar geöffnet.

Die Wöllbicher Kirmes hat aber noch mehr zu bieten: Am Samstag, 18.30 Uhr, stellen starke Männer zur Musik der "Stangenröther Dorfmusikanten" den Plobaum auf. Er ist der Stolz auf jeder Kirmes und wird in jedem Jahr mit bunten Bändern geschmückt. Ab 20.30 Uhr unterhalten die "Wiesenfelder". Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 1. September, startet die Kirmes um 10.30 Uhr, mit einem Frühschoppen. Ab 11.30 Uhr, lockt ein leckeres Kirmesessen Rinderrouladen mit Klößen und Blaukraut und Gyros mit Krautsalat, Ztatziki und Pommes - ab 13 Uhr spielt die Bläservereinigung Markt Burkardroth, ab 15 Uhr dürfen sich die Gäste auf Plootz, Kaffee, Kuchen und Torten und ab 17 Uhr auf die Musik der Rhöner Rucksackmusikanten freuen. Am Montag, 2. September, findet ab 14 Uhr der Dekanats-Seniorentag mit einer Andacht im Festzelt und anschließend Kaffee und Kuchen statt. Ab 17 spielen die "Premicher Musikanten" und es lockt frisches Kesselfleisch, mit Meerrettich und Zwiebeln. Der Eintritt am Samstag, Sonntag und am Montag ist frei. Das Zelt hat einen Holzfußboden und eine Gasheizung.

Die Veranstalter halten sich streng an die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes. Für Jugendliche unter 16 Jahre ist der Einlass nur mit einem Erziehungsberechtigten erlaubt. Ab 24 Uhr benötigen Jugendlichen unter 18 Jahren eine Begleitperson, die mindestens 18 Jahre sein muss. Für die benötigte Erziehungsbeauftragung werden nur die herkömmlichen Vordrucke akzeptiert. Für die Sicherheit am Festgelände sorgt ein Sicherheits- und Sanitätsdienst. Auf alle Kinder wartet ein Karussell. Für den Aufbau des Kirmes-Zeltes am 27. August, 17 Uhr, und von Mittwoch bis Freitag auch tagsüber, werden noch Helfer benötigt.

Nach Ende der Kirmes am 3. September werden für den Zeltabbau ebenfalls noch Helfer gebraucht. Informationen: Wöllbicher Kirmes www.facebook.com/FreiwilligeFeuerwehrWollbach Anja Vorndran