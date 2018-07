Wochenende voller Musik

Jugend musiziert



Am kommenden Wochenende, Samstag, 7., und Sonntag, 8. Juli, öffnet das Schloss in Ebenhausen wieder einmal zwei Tage lang seine Tore für das Schlossfest der Blaskapelle. Am Samstagabend ab 19.30 Uhr kann man zur "Jets Revival Band" wie früher zu Zeiten des legendären "Saalbau Karch" das Tanzbein schwingen und am Sonntagabend ab 19.30 Uhr gibt Fredi Breunig mit seinem Soloprogramm "Wallich net" echt fränkisches Kabarett zum Besten (Einlass jeweils um 18.30 Uhr).Der Sonntagnachmittag allerdings steht ganz im Zeichen der Jugend . Ab 13.30 Uhr hat die Jugendvorstandschaft im historischen Schlossinnenhof unter dem Thema "Jugend musiziert" einen Vorspielnachmittag angesetzt. Nach einem kurzen Vortrag der Nachwuchskapelle "Notenkiller" werden alle jungen und älteren Musiker , die sich gegenwärtig bei der Blaskapelle in Ausbildung befinden, einzeln oder in der Gruppe zeigen, was sie bisher gelernt haben. So werden die Kinder aus der musikalischen Früherziehung und aus der Blockflötengruppe etwas zum Besten geben, und auch alle Musiker, die schon mit einem Instrument in Ausbildung sind, werden ihr Erlerntes unter Beweis stellen.Wenn so viele Musikschüler vorspielen, kommt vielleicht der eine oder andere auf die Idee, sich einmal selbst an einem Instrument zu versuchen. Dafür ist dies genau der richtige Tag, denn es wird die Möglichkeit zum "Instrumente-Schnuppern" geben. Das bedeutet, dass jeder, der möchte, nach einer entsprechenden fachkundigen Einweisung die Instrumente seiner Wahl einmal selbst testen kann.Außerdem wird an diesem Nachmittag die Ebenhäuser Blaskapelle für ihr außergewöhnliches Engagement eine besondere Auszeichnung von Seiten der Nordbayerischen Bläserjugend e.V. erhalten. Die Ebenhäuser Musiker werden mit dem sogenannten "Junior Award" des NBMB (Nordbayerischer Musikbund) ausgezeichnet, der an Kapellen verteilt wird, die besonders innovativ und engagiert arbeiten und durch einen gut strukturierten Aufbau ihres Ausbildungsbereiches die Zukunft ihres Vereines sichern. Nach außen, besonders gegenüber Eltern, signalisiert dieses im Dreijahresrhythmus verliehene Gütesiegel generell eine sehr gute Vereinsarbeit, die sich aus verschiedenen Kriterien wie zum Beispiel Unterrichtsangebote, Orchesterarbeit, Vereinsmanagement und Jugendarbeit zusammensetzt.All diese Kriterien erfüllt die Blaskapelle Ebenhausen bestens, denn sie erhält diese Auszeichnung seit 2006 schon zum fünften Mal.