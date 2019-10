Geschockte Pilz-Sammler in Unterfranken: Einen gehörigen Schrecken verursachte ein Fund bei einem 44-jährigen Mann, der mit seiner Familie zum Pilze sammeln in einem Waldstück nahe der Kreisstraße 13 bei Wittershausen (Landkreis Bad Kissingen) unterwegs war. Über diesen Vorfall, der sich am Samstag (20. Oktober) ereignete, berichtet die Polizeiinspektion Hammelburg in ihrer Pressemitteilung.

Verdacht: Panzermine beim Pilzesammeln gefunden

Bei dem aufgefundenen Gegenstand handelte es sich augenscheinlich um eine Panzermine. Bei der Überprüfung vor Ort durch die verständigten Polizeibeamten konnten diese tatsächlich eine blaue Mine feststellen.