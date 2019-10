Witterhausen: Schock beim Pilzesammeln in Franken - Familie macht scheinbar lebensgefährlichen Fund

Einen gehörigen Schrecken verursachte ein Fund bei einem 44-jährigen Mann, der mit seiner Familie zum Pilze sammeln in einem Waldstück, nahe der Kreisstraße 13 unterwegs war. Über diesen Vorfall, der sich am Samstag (20. Oktober) ereignete, berichtet die Polizeiinspektion Hammelburg in ihrer Pressemitteilung.

Verdacht: Panzermine beim Pilzesammeln gefunden