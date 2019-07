Wiedersehen nach 55 Jahren

Viel Zeit ist vergangen seit der Schulentlassung mit bestandener Prüfung der "Mittleren Reife" bei den Englischen Fräulein 1964. 29 Mädchen - darunter auch einige, die das angeschlossene Internat besuchten - starteten damals mit guten Berufsaussichten in einen neuen Lebensabschnitt. Das sei Grund genug, sich nach 55 Jahren wieder zu treffen, dachten sich auch Christa Wirsing (Bad Kissingen) und Ingeborg Bogs (Hildesheim). Und so organisierten sie gemeinsam ein Treffen der damaligen Schulabgängerinnen.

14 "Mädels" - inzwischen deutlich erwachsen geworden und von der Küste bis zum Bodensee, über ganz Deutschland und sogar die USA und Frankreich verteilt -, sind der Einladung bei sommerlichem Wetter gefolgt. Natürlich haben sich alle wiedererkannt und bei bester Laune war die alte Vertrautheit schnell wieder da.

Die Gruppe verbrachte einen geselligen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen und einen netten Abend mit köstlichem Essen und viel Gelächter. Dabei gab es diverse "ach weißt du noch"-Geschichten und Anekdoten. Die Teilnehmerinnen schauten sich Bilder aus der Schulzeit an und erinnerten sich an diverse Lehrkräfte sowie die schöne Abschlussfahrt nach Salzburg mit Besichtigung des Schlosses Mirabell und des Mirabellengartens. Die Zeit verging wie im Flug. Man trennte sich mit dem festen Vorsatz, in Verbindung zu bleiben und sich in etwa drei Jahren wieder zu treffen. Zum Schluss waren sich alle einig: Es war eine schöne, lehrreiche Zeit damals, noch dazu in der schönen fränkischen Stadt Bad Kissingen.