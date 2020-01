Wertebotschafter der Grund- und Mittelschule

Ruslans Zagorodnijs absolvierte dabei eine einwöchige schulartübergreifende Ausbildung zum Wertebotschafter durch Vertreter des bayerischen Kultusministeriums. Hierbei lernten die Schüler beispielsweise, wie an Schulen Projekte initiiert werden, und wie diese konkret umgesetzt werden können. Der Schüler der 9.Jahrgangsstufe der Grund- und Mittelschule Bad Bocklet zeichnet sich durch sein außerordentliches Engagement im Bereich des sozialen Miteinanders aus, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Klassen- und Schülersprecher

So ist er innerschulisch erster Klassensprecher und ein sehr aktiver erster Schülersprecher, der mit großem Fleiß Pausenregelungen (Kickerpläne, Hartplatznutzung...) mit seinen Mitschülern erstellt und so für ein harmonisches Miteinander sorgt. Ebenso geht er auf Lehrkräfte und auch auf den Schulleiter zu und trägt Vorschläge vor oder spricht Verbesserungsbedarf klar an. Darüber hinaus ist Ruslans außerschulisch ehrenamtlich in mehreren Organisationen tätig.

Der Schulleiter der Grund- und Mittelschule Bad Bocklet, Rektor Michael Heyne, beglückwünschte Ruslans Zagorodnijs im Namen der Schulfamilie zu dieser Auszeichnung. Heyne zeigte sich sehr erfreut über den Erfolg des Neuntklässlers: "Ruslans zeichnet sich durch hervorragende Leistungen innerschulisch und außerschulisch aus. Ruslans ist in unserem Haus der absolut geeignete Kandidat für einen Wertebotschafter."