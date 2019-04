Wermerichshausen: Wieder siegen die Kreuzers

Wie bereits vor kurzem berichtet, haben beim diesjährigen Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Schweinfurt die vier Geschwister Kreuzer aus Wermerichshausen jeweils einen 1. Preis erhalten. Die zwei ältesten Geschwister, Maximilian und Antonia Kreuzer, durften auf Grund ihres Alters und ihrer Erstplatzierung zum Landeswettbewerb nach Hof fahren. Und auch hier räumten die Kreuzers ab.

Maximilian Kreuzer (13), der Älteste von vier Geschwistern, spielt klassische Gitarre. Beim diesjährigen Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" nahm er in der Formation "Gitarrentrio" teil und erhielt mit seinen zwei Kollegen Judith Geißler und Paul Manger einen 1. Preis und die Weiterleitung zum Landeswettbewerb nach Hof. Da erspielte sich das Trio erneut einen 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. Dieser findet im Juni in Halle statt. Hier wird entschieden, wer zu Deutschlands Besten in dieser Kategorie gehört.

Antonia Kreuzer ist elf Jahre und spielt seit sechs Jahren Violine. Bereits im Jahr 2016 bekam sie beim damaligen Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in der Altersgruppe Ib einen 1. Preis. Im diesjährigen Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie in ihrer Gruppe den einzigen 1. Preis mit der vollen Punktzahl von 25 Punkten und der Weiterleitung zum Landeswettbewerb nach Hof. Da Antonia jetzt in der Altersgruppe II ist, kann sie auf Grund ihres Alters noch nicht am Bundeswettbewerb teilnehmen. Jetzt hat sie beim Landeswettbewerb ebenfalls einen 1. Preis mit der Höchstpunktzahl von 25 Punkten erreicht. Die Jury war von ihrem Spiel sowie von ihrer Musikalität und Reife sehr beeindruckt.