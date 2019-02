Wer will Rosenkönigin 2019 werden?

Das Bewerbungsverfahren für das Amt als Bad Kissinger Rosenkönigin 2019 hat begonnen. Noch bis zum 1. April können sich interessierte Kandidatinnen im Alter zwischen 18 bis 35 Jahren aus dem Landkreis Bad Kissingen bewerben.

Entscheidung beim Rosenball

Am 15. Juni entscheidet sich dann beim festlichen Rosenball, wer die Nachfolge der amtierenden Rosenkönigin Franziska Koch und den beiden Rosenprinzessinnen Laura Beyfuß und Mareike Metz antreten darf. Bewerben kann man sich online unter www.badkissingen.de/rosenkoenigin oder per Bewerbungsflyer, der an vielen öffentlichen Stellen, unter anderem in der Tourist-Information und im Rathaus an der Infotheke ausliegt.

Auf die Kandidatin wartet ein Jahr voller unvergesslicher Eindrücke, viele Veranstaltungen und öffentliche Auftritte, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Als Rosenkönigin ist sie auch als Botschafterin für Bad Kissingen unterwegs.