Weihnachtsspende übergeben

Mit einer Weihnachtsspende unterstützt die Rehaklinik Am Kurpark das in Würzburg bestehende Kinderpalliativteam Unterfranken. Die Geldspende in Höhe von Tausend Euro wurde vom Kaufmännischen Leiter Holger Metz und Chefarzt Privatdozent Dr. Andreas Willer übergeben. Mit der Spende wird die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) für Kinder und junge Erwachsene unterstützt. Seit rund zwei Jahren gibt es das Malteser Kinderpalliativteam Unterfranken. Ein engagiertes und professionelles Team aus Fachärzten, Pflegefachkräften und psychosozialen Mitarbeitern ermöglichen, dass schwerkranke Kinder und Jugendliche Zuhause im Kreise ihrer Familie gut versorgt werden. In Unterfranken sterben ungefähr 50 Kinder pro Jahr an einer unheilbaren Krankheit. Sonja Kneuer, (Pflegerische Leitung) und Christine Kroschewsky (Psychosoziale Fachkraft), vom SAPV freuen sich über Spende, die zur Musiktherapie und psychologischen Betreuung verwendet wird.