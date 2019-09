Wehren üben Einsatz am Landratsamt

Rauch kommt aus den Fenstern des Landratsamtes, Personen rufen um Hilfe, die Feuerwehr rückt an, was war am Donnerstagabend passiert? Da im Landratsamt umgebaut und saniert wird, organisierte Kreisbrandmeister Steffen Kiesel eine Übung in dem Bauteil wo die Bauarbeiten sind. Unterstützt wurde er dabei vom Stadtbrandmeister Michael Wolf.

Zehn Arbeiter eingeschlossen

Angenommen wurde ein Brand im ersten Obergeschoss mit einer starken Rauchentwicklung. Damit war den zehn Arbeitern die im zweiten Obergeschoss arbeiteten der Fluchtweg abgeschnitten. Die einzige Möglichkeit jetzt die Personen zu retten war über Drehleitern.

Neben dem 1. Zug der Feuerwehr Bad Kissingen war auch die Feuerwehr Garitz dabei. Maschinisten der Feuerwehr Garitz wurden dazu das Jahr über auf der zweiten Drehleiter der Stadtfeuerwehr geschult. Bei der Übung mussten sie ihr Gelerntes zeigen.

Nach der Erkundung der Einsatzstelle durch Einsatzleiter Marco Albert wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet. Im Bereich Eisenstädter Platz war die Stadtfeuerwehr eingesetzt. Mit der Drehleiter mussten hier fünf Personen aus dem zweiten Obergeschoss gerettet werden. Von hier aus wurde auch der Innenangriff zur Brandbekämpfung mit Atemschutz durchgeführt. Ebenso wurden von hier Hochdrucklüfter eingesetzt, um den Rauch aus dem Gebäude zu blasen. Von der Von-Hessing-Straße aus war die Feuerwehr Garitz mit ihrem Löschgruppenfahrzeug und der zweiten Drehleiter aus Bad Kissingen eingesetzt. Auch sie hatte die Aufgabe, fünf Personen aus dem Obergeschoss zu retten.

Abschlussbesprechung

Nach einer Stunde waren die Übungsaufgaben abgearbeitet und das Übungsziel erreicht. Anschließen traf man sich zu einer gemeinsamen Abschlussbesprechung. Stadtbrandinspektor Harald Albert dankte allen Übungsteilnehmern. Die Erkenntnisse, die man bei der Übung feststellte, wurden sogleich besprochen. In der Feuerwache Bad Kissingen setzte man sich dann noch zusammen.