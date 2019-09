Wechsel in der Herz Jesu-Pfarrei

Im Rahmen des feierlichen Gottesdienstes in der Stadtpfarrkirche Herz Jesu in Bad Kissingen hieß es am Sonntag zu Beginn der Feier sowohl "Vergelt's Gott und auf Wiedersehen", als auch "Herzlich Willkommen". Pfarrer Gerd Greier verabschiedete die langjährige Pfarrsekretärin Margarete Rothaug mit persönlichen launigen Worten nun ganz offiziell in den verdienten Ruhestand. Nach über 20 Jahren Dienst an "vorderster Front" und unter verschiedenen Stadtpfarrern tätig, dankte Margarete Rothaug in einer kleinen Rede allen Wegbegleitern und ermutigte die anwesenden Gläubigen Jesus Christus als Lebensmittelpunkt immer wieder zu suchen und sich von ihm bestärken zu lassen.

Nachfolgerin vorgestellt

Die neue Pfarrsekretärin von Herz Jesu und der Pfarreiengemeinschaft bzw. des Pastoralen Raums ist Brigitte Kaiser. Sie arbeitete bislang im Pfarrbüro Euerdorf, in dem sie auch weiterhin in geringem Umfang tätig ist. Ihre Haupttätigkeit liegt aber jetzt in Bad Kissingen und den dazu gehörigen Gemeinden. Die gemeinsame Einarbeitungszeit im Juli mit ihrer Vorgängerin Frau Rothaug sorgte für einen guten Start.

Neue Gemeindereferentin

Und noch eine Frau wurde herzlich willkommen geheißen: Heike Waldvogel, die neue Gemeindereferentin, die mit je einer halben Stelle im Pastoralen Raum und der Klinikseelsorge tätig sein wird. Frau Waldvogel war bislang in der Pfarreiengemeinschaft "Um den Findelberg" tätig und ist seit 1996 Gemeindereferentin. Gemeinsam mit Pfarrer Greier setzte sie sich in einer Dialogpredigt mit der Anfrage Jesu zu seiner Nachfolge aus dem Tagesevangelium auseinander.

Für den Pfarrgemeinderat und die Pfarreiengemeinschaft "Jesus - Quelle des Lebens" sagten Gabi Müller, Eleonore Richler und Barbara Hossfeld Dankesworte und überreichten Margarete Rothaug ein Präsent. Sie hießen zudem die beiden neuen Mitarbeiterinnen herzlich willkommen. Beim anschließenden kleinen Stehempfang auf dem Platz vor der Stadtpfarrkirche war noch Möglichkeit zur Begegnung, die gut gelaunt genutzt wurde. Und das musikalische Ständchen, dargebracht vom Pfarrhaus-Team, trug ebenfalls zur allgemeinen Erheiterung bei, so dass "Herz Jesu" dankbar zurück und nach vorne blicken darf.