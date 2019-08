Wasserleitung wird erneuert

Dass die Trinkwasserleitung in der Ernst-Putz-Straße mittlerweile in die Jahre gekommen ist, hat die Rufbereitschaft der Stadtwerke hautnah erleben dürfen. So kam es in den letzten zwölf Monaten zu mittlerweile drei Rohrbrüchen der etwa 50 Jahre alten Leitung, teilen die Stadtwerke mit. Um die Versorgung der Anwohner schnell wiederherzustellen, haben die Mitarbeiter der Stadtwerke meist bis in die späten Abendstunden gearbeitet.

Nun haben sich die Stadtwerke kurzfristig entschlossen, den betroffenen Leitungsabschnitt über eine Länge von rund 500 Meter vollständig zu erneuern. Betroffen ist hiervon der Bereich von der Ernst-Putz-Straße Hausnummer 41 bis 63 . Um den Straßenverkehr und die Anlieger möglichst gering zu belasten, soll die Baumaßnahme im sogenannten Spülbohrverfahren durchgeführt werden. Diese Art der Bauausführung wurde bereits bei der Erneuerung der Hauptwasserleitung im Bereich der Kissinger Straße angewendet. So kann voraussichtlich bereits in der nächsten Woche die Erneuerung der Wasserleitung erfolgen, heiß es weiter.