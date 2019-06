Wasser, Weinberge und Weltkulturerbe

Die traditionelle Jahresfahrt des Bad Bockleter Bootsclubs ging heuer ins Saarland, von Saarburg nach Saarbrücken. Der Start der Tour begann in Saarburg, eine Kleinstadt mit historischem Stadtkern und Überresten einer Burg aus dem 10. Jahrhundert. Ein Wasserfall in der Stadtmitte stürzt zwischen Ober- und Unterstadt fast 20 Meter in die Tiefe.

Bekannt wurde die Stadt auch durch die Glockengießerei der Familie Mabilon, die bis 2002 Glocken in die ganze Welt lieferte. Heute ist die Glockengießerei ein Museum.

Mit dem Schiff auf der Saar

Mit der Saar-Personenschifffahrt ging die Reise auf der Saar weiter Richtung Saarlouis. Vorbei an herrlicher Landschaft, imposanten Basalt-Steinbrüchen, Weinbergen und durch die zweithöchste Staustufe bei Serrig erreichte die Reisetruppe ihr Tagesziel Saarlouis.

Der 2. Tag stand dann ganz im Zeichen der Technik. Besucht wurde das UNESCO-Weltkulturerbe "Völklinger Hütte". Unter sachkundiger Führung ging es in die Gebläsehalle mit Maschinenkolossen aus Eisen und Stahl, die Sinterhalle mit einer Ausstellung zu den Schattenseiten der Zwangsarbeit, in die riesige Möllerhalle und schließlich hoch hinaus in luftiger Höhe auf die Gichtbühne des Hochofens.

Zum Abschluss der Fahrt lernten die Mitglieder des Bootsclubs bei einer Stadtführung Saarbrücken kennen bevor es auf die Heimreise ging.