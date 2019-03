Wasser ist kostbar

Am Freitag, 22. März, findet der internationale Tag des Wassers 2019 unter dem

Motto "Leaving no one behind, water and sanitation for all - Niemanden zurücklassen, Wasser und Sanitärversorgung für alle" statt. In der Brunnenhalle informiert das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen über dieses Thema.

Der Heilwasserausschank findet durchgängig von 7 bis 18 Uhr statt. Die Brunnenfrauen stehen für Auskünfte über die Wirkungsweise des Wassers zur Verfügung. Zudem wird um 12, 13, 14, und 15 Uhr ein Heilwasser-Tasting angeboten, bei dem gemeinsam in einer Gruppe jedes Heilwasser getestet wird.

Der internationale Tag ist das Ergebnis der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung im Jahre 1992 in Rio de Janeiro. Mit dem diesjährigen Motto soll die Öffentlichkeit auf das Recht auf sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen für jeden aufmerksam gemacht werden. Denn dies ist selbst im Jahr 2019 weltweit keine Selbstverständlichkeit. Auch in Deutschland ist dieses Thema im Rückblick auf die langanhaltenden Trockenwetterperioden in den vergangenen Jahren von erhöhter Bedeutung.

Interessierte können bei der Ausstellung des Wasserwirtschaftsamtes in der Brunnenhalle mehr zu diesem Thema erfahren. Fachleute stehen von 8.30 bis 17.30 Uhr für weitere Informationen zur Verfügung. An einem Glücksrad können Besucher ihr Wissen rund ums Thema Wasser testen und kleine Preise gewinnen. Die Plakatausstellung steht bis einschließlich Sonntag, 31. März, in der Wandelhalle.