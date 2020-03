Was brauchen Städte und Gemeinden?

Vor kurzem kam Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag, zu Besuch nach Bad Kissingen. Er setzt sich ein für gleiche Lebensverhältnisse auf dem Land und in der Stadt, gerechte Bildungschancen für unsere Kinder und bezahlbare Mieten. Am Abend bot er gemeinsam mit der Grünen Landratskandidatin Dr. Manuela Rottmann MdB, im KissVino Gelegenheit für Gespräche und Diskussionen über das Leben im ländlichen Raum, speziell im Landkreis Bad Kissingen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Petra Winter, Sprecherin des Bad Kissinger Kreisvorstands von Bündnis 90/Die Grünen, erläuterte Rottmann, was ihr am Herzen liegt: "Wenn wir den Umschwung in Sachen Klimaschutz in den nächsten sechs Jahren nicht schaffen, ist es zu spät. Deshalb ist diese Wahl so wichtig."

Ein wichtiger Teil dabei ist die Verkehrswende. Statistisch gesehen hat jeder Einwohner über 18 im Landkreis ein eigenes Fahrzeug. Hartmann dazu: "Immer mehr Straßen zu bauen ist keine Lösung, wir müssen die ÖPNV-Angebote verbessern und erweitern." Hartmann beschrieb auch anhand einiger Beispiele aus anderen Landkreisen Lösungsansätze für Leerstände in den Ortskernen.

Es entstand eine rege Diskussion mit den etwa 40 interessierten Bürgern. Die Themen waren vielfältig: Verkehrswende mit einem umfassenden Verkehrskonzept für Bad Kissingen und Verkehrsverbünden, Erneuerbare Energien, Fördergelder für Sanierungen, Nationalparks und Bildung.

Aus dem Publikum wurde moniert, dass Bad Kissingen im weiten Umkreis der einzige Ort ohne Kreisel ist.