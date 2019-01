Wanderwart zum Ehrenmitglied ernannt

Fast reibungslos ging bei der Jahreshauptversammlung des Heimat-, Wander- und Gartenbauverein Aschach die Neuwahl des Vorstandes über die Bühne. Herta Müller bleibt Vorsitzende, ein Stellvertreter wurde nicht gefunden und soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgewählt werden. Abteilungsleiter für den Gartenbau ist Reinhold Gabel, sein Stellvertreter ist Georg Bauer. Wolfgang Mandery ist Schriftführer, Kassenwartin ist Brunhilde Hillenbrand. Als Kulturwart fungiert Michael Bauer. Ein Wanderwart wurde nicht gewählt, die Führungen werden abwechselnd von den Wanderern übernommen.

Wegen der fehlenden Besetzung des 2. Vorstandes wurde ein Beisitzer zusätzlich gewählt. Beisitzer sind Achim Borst, Heinz Krausenberger und Wolfgang Lochner. Das Amt der Kassenprüfer haben Dieter Pfennig und Norbert Schmitt übernommen.

Die 1. Vorsitzende dankte Wanderwart Heinz Krausenberger für die Führungen und ernannte ihn in Anerkennung seiner tollen Vereinsarbeit und Verdienste zum Ehrenmitglied. Durch den Vereinsbeitritt von Gerda und Heinz Krausenberger war 1979 ein besonderes Jahr für den Verein. Die Wanderungen waren 1977 und 1978 weitgehend eingestellt, aber die beiden weckten wieder die Lust an Wanderungen. Seit dem 24. Februar 1980 wurden die monatlichen Wanderungen vom Wanderwart dokumentiert, seitdem wurden 416 Wanderungen durchgeführt. Heinz Krausenberger erklärte, dass durch das Wissen und die Unterstützung seiner verstorbenen Frau seine Arbeit erst möglich wurde.

Ehrungen treuer Mitglieder

Die Vorsitzende Herta Müller bedankte sich auch für die 30-jährige Kassenführung bei Brunhilde Hillenbrand. Die 1. Vorsitzende ehrte darüber hinaus Mitglieder für langjährige Treue und Verbundenheit zum Heimat-, Wander- und Gartenbauverein. Auf 25-jährige Mitgliedschaft blickten Edeltraud und Achim Borst zurück, seit 40 Jahren sind Antje Kopp, Heinz Krausenberger, Gudrun Lochner, Rainer Markard und Andras Wendel Mitglied im Verein. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Gerold Back, Waltraud und Lothar Kopp, Hermann Laudensack, Renate Neugebauer, Hermann Zirk und Franz Zitter geehrt.

Bei schönem Wetter fand unter reger Beteiligung der erste Teil des Grenzgangs von der Au beim Friedhof entlang der Saale an der Gemarkung Bad Bocklet und Hohn vorbei und entlang des Staatsforst Klauswald Nord bis zur Aschach statt. Der 2. Teil soll im Frühjahr durchgeführt werden. Anstrengend war dabei der Anstieg am Saalhang, bei dem die Feuerwehr jedoch ein Shuttle-Dienst angeboten hatte.

Beim Rakoczy-Festumzug war die Fußgruppe in den historischen Kleidern von Gerda Krausenberger 2018 zum 10. Mal neben dem Schlossmodell dabei. Pflegearbeiten führte der Verein wieder am Ölberg, Wallfahrerbildstock, Dorfbrunnen, Blumenkästen an der Aschachbrücke und beim Nepomuk an der Saalebrücke durch.

Helfer gesucht

1. Bürgermeister Andreas Sandwall erklärte, dass er es zu schätzen weiß, wie durch den Blumenschmuck insbesondere an der Aschachbrücke der Ort verschönert würde. Der Verein sucht noch Unterstützung beim Binden der Buchsgirlanden für den Osterschmuck am Brunnen. Der erste Termin im neuen Vereinsjahr ist die Mitwirkung beim Rosenmontagsball am 4. März bei dem DJ Gustl kommt. Die Wanderungen sind bereits festgelegt und werden monatlich im Vereinskasten ausgehängt. Mit einer Diashow ließ Heinz Krausenberger das Jahr noch einmal Revue passieren.