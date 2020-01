Wandern an Dreikönig

Die Wanderung des Rhönklub-Zweigvereins Bad Kissingen am Dreikönigstag war eine Premiere für die neue Wanderführerin Renate Arndt. Die Tour führte vom Maxbrunnen die Saale-Promenade entlang über den Salinensteg zum Altenburger Haus.

Von dort ging es durch das Kaskadental, vorbei an der Marieneiche und dem Tierpark zum Klaushof, wo eine Einkehr stattfand. Der Rückweg führte oberhalb vom Tierpark über den Staffelsberg zum Heidenopferstein. Inzwischen war Bad Kissingen beleuchtet, ein herrlicher Anblick von dort oben. Am Schluss gab es Applaus für die Wanderführerin. Jetzt freuen sich die Teilnehmer schon auf die Donnerstags-Wanderung am 16. Januar, die über die Wichtelhöhlen zum Golfplatz führt.