Waltraud Schott von "ihren Kindern" begleitet

Die Feier organisierte der Vorstand, um Waltraud Schott gebührend zu verabschieden. Der Festzug startete am Kindergarten, wobei die Gewürdigte mit "ihren Kindergartenkindern" zum Festort in der

Kulturscheune in Eltingshausen lief.

Margit Vollbrecht und Sven Schüller vom Vorstand betonten in ihrer Rede: "So wie Du fast 45 Jahre lang viele Generationen Eltingshäuser Kinder auf ihrem Weg begleitet hast, so haben Dich heute die Kinder auf dem Weg hierher begleitet. Wir haben uns hier und heute versammelt, um unsere Dankbarkeit für Deinen Dienst und unsere Würdigung Deiner so verantwortungsvollen Arbeit als Erziehern und Leiterin über all die Jahrzehnte hinweg zum Ausdruck zu bringen." Umrahmt wurde die Feierstunde mit Liedern auf Instrumenten von ehemaligen Kindern und Kindern der Hausaufgabenbetreuung.

Pfingsturlaub im Wohnwagen als Geschenk

Timo Schückle von der Kindergarten-Leitung bedankte sich für die stets kollegiale Zusammenarbeit. Er habe viel gelernt in den Jahren, und er sei sich sicher, dass in den nächsten Jahren noch viele Konzepte von Waltraud Schott weitergeführt werden. Weitere Grußworte hielten Katharina Derr (Caritas) und der Elternbeirat im Namen aller Eltern. Es wurde gemeinsam gesammelt und als Geschenk ein Pfingsturlaub im Wohnwagen überreicht. Waltraud Schott bedankte sich mit den Worten: "Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist."