Wallfahrt auf dem Marienweg zur Talkirche

Wallfahrer aus Eltingshausen und Umgebung machen sich am Sonntag, 1. September zum sechsten Mal mit der Marienfahne auf den etwa 15 Kilometer langen Weg zur Talkirche bei Münnerstadt. Die Wallfahrt begleiten Musikanten aus Eltingshausen und der Umgebung. Voran die Marienfahne und die Fahnen der Pfarreiengemeinschaft "Immanuel", die von Teilnehmern der jeweiligen Orte getragen werden.

Treffpunkt für die Wallfahrer, die den gesamten Weg mitlaufen wollen, ist um 9 Uhr an der Kirche in Eltingshausen. Von hier aus geht es zum Klang der Kirchenglocken zum Wiesenweg, wo ein Bildstock zum Gebet und Gesang einlädt und Gottes Segen erbeten wird.

Weiter führt der Weg durch die morgendliche herbstliche Landschaft in Richtung Schwarze Pfütze, wo am neuen Flurkreuz "Holzweth" eine kurze Gebetsstation eingelegt wird. Unterwegs ist Zeit für Gebet und Gesang zu den Klängen der Wallfahrtskapelle, ansprechende Texte und Meditationen, Denkanstöße, Betrachtungen zu gegenwärtigen Sorgen und Problemen der Menschen und zu aktuellen Themen zu lauschen. Oder einfach in Stille zu gehen und über sich, über Gott und die Welt nachzudenken. Zeit, einmal eine Pause einlegen, Kraft zu schöpfen für den Alltag.

Mitglieder der Schola Eltingshausen und der Fago-Band unterstützen den Gesang. Freiwillige Helfer, manchmal spontan aus der Wallfahrtsgruppe, sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Wallfahrt, sichern den Weg, tragen abwechselnd Lautsprecher oder Fahnen. Nach etwa einer Stunde wird die "Schwarze Pfütze" erreicht, wo sich weitere Pilger anschließen können. Durch Feld und Flur geht es weiter, vorbei an der Rottershäuser Waldsiedlung, durch den Wald; singend und betend oder im persönlichen Gespräch mit dem Nachbarn.

Nach einem knapp dreistündigem Weg gelangen die Wallleute unter dem "Engel des Herrn", dem Angelusgebet zum Talhof, wo sie vom Talhof-Team mit Essen und Getränken versorgt werden. Schließlich geht es nach einer Stunde Pause frisch gestärkt auf den restlichen Weg zur Talkirche. Dort warten schon die Gläubigen, die mit Privatfahrzeugen gekommen sind, um gemeinsam gegen 13.30 Uhr den Abschlussgottesdienst in der Wallfahrtskirche zu feiern. Zum Ausklang treffen sich die Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen im Jugendheim Eltingshausen, wozu ab 14.30 Uhr alle Pfarrgemeindemitglieder eingeladen sind.

Hier für die Teilnehmer noch einige organisatorische Hinweise: gegen 10 Uhr ist Abmarsch in der "Schwarzen Pfütze", ca. 10.45 Uhr ab Waldsiedlung. Der Rückweg ist in Eigenregie zu organisieren. Es wäre schön, wenn sich wieder einige Musikanten aus den Nachbargemeinden finden, die die Wallfahrt musikalisch bereichern und begleiten. Wer Zeit und Lust hat kann sich bei Sabine Werner, Tel. 09738/81 42 melden.