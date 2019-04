Waldfenster: Hirte Michael verabschiedet sich

Mit einer kleinen Feier und einem Frühstücksbuffet verabschiedete das katholische Montessori Kinderhaus St. Pius in Waldfenster seinen langjährigen Diakon Michael Schlereth. "Weil der Michael in Rente geht", so eines der insgesamt 42 dort betreuten Kinder. Und weil der "Michael", wie er von allen genannt wird, dort auch als guter Hirte wirkte, hatten die Verantwortlichen um Kindergartenleiterin Nicole Kleinhenz zusammen mit den Kleinen ein Anschauungsspiel unter dem Titel "Wie ein guter Hirte" vorbereitet.

Michael Schlereth war im Mai 1977 einer der Gründer des Sankt Pius Trägervereins des Kindergartens. Der gelernte Landwirt nahm rund zehn Jahre später ein Theologiefernstudium auf, nachdem er sich bereits vorher stark in der Kirche engagiert hatte. 1990 wurde er zum Diakon geweiht und wurde 1992 hauptamtlicher Diakon.

Den elterlichen Bauernhof übertrug er an seinen Sohn und widmete sich fortan ganz seien kirchlichen Aufgaben, wobei natürlich der inzwischen neu gebaute Kindergarten in seinem Heimatort Waldfenster nicht zu kurz kam. "Er war eine Riesenbereicherung für uns, weil man mit allem zu Ihm kommen konnte" erklärt die Leiterin und verweist auf Kinderhausgottesdienste, Weihnachts- und Osterfeste und diverse Verabschiedungen von Mitarbeiterinnen und Kindern die Diakon Schlereth im Kinderhaus abhielt. "Du warst unser guter Hirte und für uns bleibst du einmalig, auch wenn Du uns nun nicht mehr so häufig besuchen kommst".

Nachfolger für den nun im Ruhestand befindlichen Michael Schlereth wird Diakon Uwe Schaub. Diakon Schlereth wird aber vorerst weiterhin in der Notfallseelsorge eingesetzt werden und auch für den Seelsorgeauftrag in drei Wohnpflegeheimen ist er weiterhin zuständig.