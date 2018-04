Vorstandsteam im Amt bestätigt

Die Wahlen beim Rhönklub-Zweigverein Burkardroth im Rahmen der Jahreshauptversammlung gingen schnell und ohne Probleme über die Bühne. Für die nächsten zwei Jahre wird in bewährter Weise Thorsten Raab den Verein als Vorsitzender führen, seine Stellvertreterin ist auch in Zukunft Heidrun Zink. Kassier ist weiterhin Jochen Braun, Schriftführerin Karin Voll. Die Wege werden von Wegewart Manfred Voll gepflegt, 1. Wanderwart ist Elmar Brehm, seine Stellvertreterin Marianne Raab.

Vorsitzender Thorsten Raab berichtete von vielen Aktionen, die im vergangenen Jahr durchgeführt worden waren. Traditionell wurde das Wanderjahr im Januar am Kreuzberg eröffnet, was zeigte, dass im Rhönklub-Zweigverein besonders die Kameradschaft sehr groß geschrieben wird. Auch kulturelle Veranstaltungen wurden besucht, so im März vergangenen Jahres eine Aufführung von "La Traviata" und im November eine Aufführung von "Kleiner Mann was nun?" in Meiningen. Gut angenommen wurde die Nachtwanderung in Bad Kissingen. Hier durfte am Ende natürlich die Einkehr in eine Gaststätte nicht fehlen. Die Ganztageswanderung "Extratour Michelsberg" musste im April 2017 wegen des schlechten Wetter leider ausfallen. Man unternahm einen Ausflug in den Bibelgarten nach Sondheim, von dem die Teilnehmer ganz begeistert waren. Hier gab es unter anderem Pflanzen zu sehen, die in der Bibel erwähnt werden. Aber auch Details wie eine Holzbank in Schiffsform, die an die Arche Noah erinnern soll, gab es hier zu bestaunen. Ebenso war wieder ein Ferienprogramm angeboten worden. Elmar Brehm begab sich dabei mit seinen Schützlingen auf die Pfade der Eltern und Großeltern und durchwanderte frühere "Schleichwege", was für alle ein großer Spaß war. Anschließend sägte man gemeinsam Herzen aus Holz aus, die von den Kindern mit nach Hause genommen werden durften. Im Juli vergangenen Jahres gab es einen Vortrag, der ganz unter der Thematik "Essbare Blüten" stand, als Referentin hatte man hier Inge Schlereth gewinnen können. Ende 2017 wanderte man dann noch einmal traditionell zum Kreuzberg. Vorsitzender Raab bedankte sich bei allen, die dafür gesorgt hatten, dass in der Vergangenheit wieder zahlreiche Veranstaltungen stattfinden konnten. "Vorschläge, was wir außerdem noch machen können, sind jederzeit willkommen. Wir sind froh über jeden, der hier mitarbeitet", so der Vorsitzende. Er betonte, dass besonders die Pflege der Geselligkeit im Rhönklub-Zweigverein Burkardroth sehr wichtig sei.

Von einer regen Tätigkeit berichtete auch Wanderwart Manfred Voll. Im vergangenen Jahr hatte er fast 90 Stunden damit verbracht, die Wanderwege zu markieren. Dadurch, dass die Symbole neuerdings auf die Alubleche geklebt werden, welche dann an den Bäumen usw. angebracht werden, habe er sich sehr viel Arbeit gespart. Das neue System habe sich bewährt: die Schilder seien fest mit dem Untergrund verbunden. Zum Ende des Jahres 2017 lag der Mitgliederstand im Rhönklub-Zweigverein bei 184, im neuen Jahr konnte man drei neue Mitglieder willkommen heißen. Klaus Wehner berichtete vom beschilderten Kulturweg "WasserWege" im Aschachtal und davon, dass im Rahmen dieser Aktion ein neuer Kirchenführer für Frauenroth entstanden sei.

Auch im Jahr 2018 ist einiges geplant. "Im Mai wollen wir eine Wanderung auf der Wasserkuppe unternehmen und dabei an einer Führung durch die Wetterstation teilnehmen", sagte 2. Wanderwartin Marianne Raab. Teilnehmen will man außerdem wieder am Ferienprogramm des Marktes Burkardroth. Zudem ist wohl eine Fahrt in den Steigerwald mit Begehung des Baumwipfelpfads in Ebrach geplant. Regelmäßig sollen 2018 auch wieder die Monatstreffs stattfinden. Walter Kuhn sagte, dass er eine Fahrt zur Landesgartenschau nach Würzburg für den Rhönklub plant, als Termin nannte er den 30. Juni. Nach der Jahreshauptversammlung war dann noch gemütliches Beisammensein.