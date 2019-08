Vorbereitung des Klassentreffens "1989"

Der Verein der Freunde der Staatlichen Realschule Bad Kissingen hat sich unter der Leitung des Vorsitzenden Thomas Menz zu einer Vorstandssitzung getroffen.

Anmeldungen

Im Mittelpunkt der Beratung stand die Vorbereitung des nächsten 30-Jahr-Klassentreffens für die Realschulabsolventen des Jahres 1989. Vorsitzender Menz teilte mit, dass sich die ehemaligen Schülerinnen und Schüler am 11. Oktober um 17 Uhr in der Aula der Realschule treffen. Die Anmeldungen sollten bis Mitte August bei Thomas Menz (Tel. 0971/668 61) oder bei Ursula Albert (Tel. 0971/699 24 96) vorgenommen werden.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden und die Schulleitung wird es in mehreren Gruppen Führungen durch das Schulgebäude geben, bei dem viele Veränderungen ins Auge fallen dürften. Von besonderem Interesse werden die umfangreiche Schulchronik in der 1. Etage, die Informatikräume und die Schülerbücherei sein. Im Anschluss an das Wiedersehen im Realschulgebäude am Valentin-Weidner-Platz findet ein geselliges Beisammensein im Restaurant "Bayerischer Hof", Maxstr. 9, statt. Viele Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit werden die Gespräche bestimmen, und erfahrungsgemäß wird es ein langer Abend werden.