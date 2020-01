Von Hütte zu Hütte über die Hardangervidda

Fast aus einer Laune heraus kam die Idee, eine kleine Auszeit zu nehmen und per pedes

in Norwegen die größte Hochfläche des Landes, die Hardangervidda, zu durchqueren. Darüber berichtete Felix König in seinem ersten Vortrag beim Bad Kissinger Alpenverein, zu dem Vorsitzender Johannes Fiedler zahlreiche Mitglieder und Gäste im katholischen Pfarrsaal begrüßen konnte.

Die Straße von Bergen nach Oslo ist rund 500 Kilometer lang. Die Wanderung über die Hochfläche führte nur über rund 65 Kilometer. In Bergen begann auch die Tour. Selbstverständlich zeigte sich die alte Hansestadt im Regen, denn an rund 300 Tagen im Jahr regnet es hier. Ein Ausflug zum Ulriken (643 Meter) zeigte einen schönen Blick auf die Stadt. Dann ging es weiter zum Lysenfjord, dem eigentlichen Start der Wanderung. Der Aufstieg zum Kjerag, 1020 Meter hoch, mit dem imposanten Kjeragbolten, einem fünf Kubikmeter großen Monolithen, der in eine Felsspalte eingeklemmt ist, war anstrengend, aber lohnend.

Überwältigender Gletscherblick

Der Voeringsvossen ist wohl der bekannteste der zahlreichen Wasserfälle in Norwegen, der in 182 Metern freiem Fall in die Tiefe stürzt. Bei Finse, das an der Bergenbahn liegt und mit dem Auto nicht zu erreichen ist, ergab sich ein überwältigender Blick auf den Gletscher Hardangerjokulen. Die Finsehütte des Norwegischen Alpenvereins bot hier Unterkunft. Hier gibt es auch noch zahlreiche Rentiere, und Felix König konnte Bilder von einer sehr großen Herde machen, die auf ihn zulief.

Über Kraekkja, einer ganz kleinen Siedlung, führte die Tour weiter nach Tuva, wo in der Turisthytta übernachtet wurde. In Geilo endete die Wanderung, und über Oslo ging es flott in die Heimat und zum Studium zurück.

Die Zuhörer dankten mit Beifall für den interessanten Vortrag.