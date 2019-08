Der Erfindungsreichtum Frankens: Von der Jeans bis zum Tempo-Taschentuch - im alltäglichen Leben ist jeder von Erfindungen umgeben, die in Franken ihren Ursprung haben. Einen näheren Blick auf fränkische Innovationen können Besucher am Sonntag, 1. September, in der Führung durch die Sonderausstellung "Patente Franken" wagen. Sowohl zu fränkischen Erfindern als auch ihren Erfindungen gibt es für Groß und Klein in der Ausstellung viel zu entdecken. Außerdem wartet eine kleine "patente" Überraschung auf die Besucher der Veranstaltung.

Die Führung beginnt um 15.15 Uhr und dauert eine Stunde. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, lediglich der Museumseintritt ist zu entrichten. Treffpunkt ist die Museumskasse. Eine Anmeldung unter Tel.: 09708/704188-20 oder per E-Mail an schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de ist möglich.

Die Sonderausstellung "Patente Franken" ist eine Ausstellung der KulturServiceStelle des Bezirks Oberfranken und gastiert 2019 in den Museen Schloss Aschach.