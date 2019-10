Vogelgezwitscher im Stadtsaal

An diesem Wochenende hält der Verein der Vogelfreunde Bad Kissingen e.V. seine schon zur Tradition gewordene Vogelschau ab. Es ist die 45. Ausstellung der Vogelfreunde Bad Kissingen.

Die Vogelschau ist für die Öffentlichkeit am Freitag, 1. November, und Samstag, 2. November von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16.30 Uhr zugänglich. Es werden Kanarienvögel in verschiedenen Rassen und Farben, Sittiche, Ziertäubchen und exotische Prachtfinken zu sehen sein.

Vereinsmeister wird ermittelt

Die Ausstellungsvögel - überwiegend Jungvögel von diesem Zuchtjahr - stammen von den aktiven Züchtern des Vereins aus Bad Kissingen sowie den umliegenden Gemeinden. Anhand der Bewertungsergebnisse werden die Vereinsmeister ermittelt. Außerdem können sich die Züchter daran orientieren, wenn sie überregionale Schauen wie die bayerische und deutsche Meisterschaft besuchen.

Neben den Vögeln in ihren vorgeschriebenen Ausstellungskäfigen, in denen sie nur für die Dauer der Ausstellung untergebracht sind, können in Vitrinen und Großvolieren, die mit natürlichen Materialien ausgeschmückt sind, weitere Vögel bewundert werden.

Für die Dauer der Ausstellung wird der Stadtsaal wieder Treffpunkt zahlreicher Vogelfreunde sein. Liebhaber, die einen gefiederten Sänger für das eigene Heim suchen, haben Gelegenheit, sich mit den Züchtern in Verbindung zu setzen und können sich über Fütterung und artgerechte Haltung informieren.

Orchideen und Tombola

Da die Vereinsmitglieder auch auf überregionalen Schauen sehr erfolgreich abschneiden, werden wieder viele Züchter auch aus der weiteren Umgebung erwartet.

Ferner ist der Vogelschau eine große Tombola mit attraktiven Preisen sowie eine Orchideenausstellung, bei der man sich über die Pflege der Pflanzen informieren und Zubehör und Pflanzen erwerben kann, angeschlossen.

Der Erlös der Tombola wird für die Beschaffung von Winterfutter und für den Unterhalt der Vogelvoliere des Vereins im Klaushof verwendet. red