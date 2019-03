Vielfalt im Garten durch Pflanzentausch

"Zu den wichtigsten Menschenrechten gehört das Recht auf Leben in einer gesunden Umwelt", sagte der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Arnulf Hausdörfer zu Beginn der Jahreshauptversammlung in der Alten Schule. Auf den Erhalt der natürlichen Artenvielfalt sollte geachtet werden, sagte der Vorsitzende. Jeder könne dazu einen Beitrag leisten. Auch der Obst- und Gartenbauverein sei bestrebt, durch Pflanzentauschaktionen die Vielfalt in den Gärten zu vermehren. "Überschüssige" Pflanzen könnten auf diese Weise neue Besitzer finden, betonte Hausdörfer. Auch Gartenbesitzer, die derzeit nichts zum Tauschen mitbringen könnten, seien eingeladen, sich aus dem Pflanzenangebot zu bedienen. Der Verein führt heuer am 4. Mai ab 14 Uhr seine Tauschaktion wieder durch und lädt alle Bürger, auch Nichtmitglieder, ein, zum Vereinsgarten mit seiner überdachten "Öko-Laube" zu kommen. Dort könne auch ein Erfahrungsaustausch stattfinden.

Bei seinen regelmäßigen "Mosaikabenden" können die Hobbygärtner durch Kurzvorträge ihr gärtnerisches Wissen, zum Beispiel über Düngung oder Bodenbearbeitung, vermehren. Zur Geselligkeit trügen Kegelabende bei, die jeden zweiten Freitag beim TSV stattfinden. Großen Wert lege der Verein auf den Erhalt des Streuobstbestands. Neben dem Vereinsgarten an der Schule nannte Hausdörfer die lange Kirschbaumallee auf dem Wurmerich. Leider sei es trotz Nachpflanzungen mit Bodenaustausch und Bewässerung schwierig, den Bestand zu erhalten.

Die "Öko-Kids", von einem Helfer-Team, geleitet von Jochen Schröpfer, zeigten viel Begeisterung für die Arbeit im Vereinsgarten, der auch als "Grünes Klassenzimmer" von der Schlossbergschule genutzt werde. Das mehrfach erworbene Prädikat "Umweltschule in Europa" gehe auf im Schulgarten erworbenes Praxiswissen zurück.

Bei der Landesgartenschau 2018 habe sich der OGV als einer der Aussteller gezeigt. Besucher konnten sich, vor allem durch Baumwart Otto Jeger, die Praxis des Obstbaumschnitts und der Veredelung zeigen lassen. Vorgestellt wurde auch die Kinder und Jugendarbeit des Vereins. Hausdörfer berichtete über das Erntedankfest, das nach dem Gottesdienst in der Alten Schule gefeiert wurde. Er wies darauf hin, dass der OGV an Dorfpokalwettkämpfen anderer Ortsvereine teilgenommen habe. Besonders erfolgreich seien die Damen bei den Schießwettbewerben gewesen, bei denen fünf Pokale gewonnen wurden.

Jahr für Jahr werde das Brauchtum durch die Vorbereitung und Durchführung der "Kräuterweihe" an Mariä Himmelfahrt unterstützt. Zum Mitnehmen durch die Gottesdienstbesucher seien rund 200 Kräutersträuße vorbereitet worden. Sehr guten Besuch habe man beim Ferienprogramm festgestellt.

Jochen Schröpfer illustrierte das Vereinsgeschehen in einer Lichtbilderschau. Das Hauptaugenmerk legte er auf die Aktivitäten in der "Öko-Nische", wo der Teich und sein Umfeld immer wieder die Kinder faszinierten.

Die Vereinsregularien gingen problemlos über die Bühne. Nach dem Bericht des Kassiers Günter Haub bestätigte Kassenprüfer Erwin Kiesel die einwandfreie Geschäftsführung. Der Verein erhielt seitens des Kreisverbands eine Zuwendung von 200 euro für seine Jugendarbeit. Mit 400 Euro wurde der OGV von der Gemeinde unterstützt. Es folgte die einstimmige Entlastung des Vorstands.

Vorsitzender Hausdörfer gab einen Überblick über geplante Aktivitäten in diesem Jahr. In der "Öko-Nische" soll eine "blühende Wiese" angelegt werden. Ein Veredelungskurs sei für den 13. April ab 11 Uhr vorgesehen. Die Pflanzentauschbörse wurde auf den 4. Mai, 14 Uhr, terminiert. In diesem Jahr findet wieder ein Tagesausflug zur Bundesgartenschau (BUGA) statt. Termin ist der 23. Juni. Es wird um baldige Anmeldung gebeten. Der Tag der offenen Gartentür findet zeitgleich mit dem Jubiläumsfest der Freiwilligen Feuerwehr am 30. Juni statt. Als Beitrag zum Ferienprogramm ist der Besuch bei einem Imker vorgesehen. Die Vorbereitung zur "Kräuterweihe" findet am 14. August im Vereinsraum statt. Ein "Herbstfest" ist im September, vor allem für die Kinder, in der "Öko-Nische" angedacht. Das Erntedankfest findet heuer am 6. Oktober statt.