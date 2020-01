Viele Termine für die Musiker

Am vergangenen Dienstag hielt der Kreisverband Bad Kissingen des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) in der Edelweißhalle in Lauter seine Kreisversammlung ab. Kreisvorsitzende Birgit Döhler konnte dazu neben Funktionären der Musikvereine als Ehrengäste Landrat Thomas Bold, Burkardroths Bürgermeister Waldemar Bug und Max Mages, Bezirksvorsitzender und Vizepräsident des NBMB, begrüßen.

Förderungen auch in Zukunft

Bold und Bug dankten den Versammelten für ihr Engagement in den Musikvereinen des Landkreises. So werde die Musik, als bedeutender Kulturträger im ländlichen Bereich, gefördert, die eine wichtige Funktion im Jahreslauf, sei es bei Gottesdiensten, Beerdigungen oder an Fasching, einnehme.

Daher halten sowohl der Landkreis Bad Kissingen als auch der Markt Burkardroth weiterhin ihre Förderprogramme (WIM-Projekt oder Zuschüsse zu Trachten, Noten und anderes) aufrecht. Kreisvorsitzende Döhler dankte den Vereinen für ihre geleistete Arbeit. In ihrem Rückblick auf das vergangene Jahr erwähnte sie insbesondere den Vortrag von Musikprofessor Kilian Moritz zum Thema "GEMA und Künstlersozialkasse". Zudem verwies Döhler auf die Anpassung des Mitgliederbeitrags, der sich günstiger für die Vereine auswirke, und auf die nun online verfügbare Verbandszeitschrift "Blasmusik in Bayern".

Neuer Wettbewerb: "Blasmusik-Cup 2020"

Nach einem Jahr ohne, freut es Döhler, dass es 2020 wieder zwei Kreismusikfeste gibt, vom 9. bis 11. Mai in Rannungen sowie am 27. und 28. Juni in Aura. Am 5. März findet wieder ein Musikerstammtisch statt, diesmal im Raum Hammelburg, und am 3. Mai in Nenzenheim (Landkreis Kitzingen) der "Blasmusik-Cup 2020", ein neu ins Leben gerufener Musik-Wettbewerb. Der stellvertretende Kreisvorsitzende Jürgen Köstler konnte auf 237 von der Kreisleitung durchgeführte Einzelehrungen im vergangenen Jahr zurückblicken. Der stellvertretende Kreisvorsitzende Mario Hugo, der die Leihinstrumente des Kreisverbandes verwaltet, berichtete von der Erweiterung des Bestandes um Percussions-Instrumente und wies darauf hin, dass für die Vereine des Landkreises bei der Instrumentenleihe künftig keine Leihgebühr anfalle.

Stellvertretend für die Schatzmeisterin Anna Lena Degand verlas Hugo deren Bericht, der in diesem Jahr einen leichten Überschuss aufweist. Auf Antrag der Kassenprüferin Kathrin Kirchner wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Erfolgreich Kurse absolviert

Die 2019 neu gewählte Kreisjugendleiterin Pauline Sandwall berichtete von der Arbeit mit dem Kreisjugendblasorchester. Das hatte wieder seine Probewochen in der Musikakademie Hammelburg und wirkte bei der Verleihung des Kulturehrenbriefes des Landkreises mit. Der Kreislehrgangsbeauftragte Andreas Degand konnte auf erfolgreich durchgeführte D1- und D2-Kurse verweisen, mit insgesamt 55 Teilnehmern. Auch 2020 sind wieder Kurse geplant, für die sich die Musiker seit diesem Jahr selbst online anmelden können. In seiner Funktion als Bezirksdirigent wies Degand auf die vom 3. bis 8. August 2020 in Hammelburg stattfindende Bläserwoche hin. Der Bezirksvorsitzende Max Mages berichtete über die Arbeit im Bezirk Unterfranken. Zum Ende der Versammlung erwähnte Döhler, dass der Musikverein Frankenbrunn eine Dirigentin/einen Dirigenten sucht und bedankte sich beim Kreisvorstand und der Jugendleitung für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.