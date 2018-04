Viele Auftritte zu allen Jahreszeiten

Bei der Jahreshauptversammlung der Sängervereinigung Burkardroth standen unter anderem Neuwahlen auf dem Programm. Diese gingen schnell über die Bühne, der Vorstand änderte sich nicht. Vorsitzende ist weiterhin Sandra Metz, ihr Stellvertreter Kurt Markart. Kassier bleibt Robert Schultheis, Karl-Heinz Dietrich ist nach wie vor Schriftführer. Auch Ehrungen wurden verliehen, so an Josef Pich für seine 40-jährige Mitgliedschaft als förderndes Mitglied. Auch Ernst Kirchner ist seit 40 Jahren dabei, viele Jahre davon verstärkte er als aktiver Sänger den Chor.

Vorsitzende Sandra Metz sprach davon, dass im vergangenen Jahr alles sehr gut gelaufen sei. 2017 hat der gemischte Chor 29 mal geprobt, leider gab es nur eine Probe des Männerchores. Doch auch ein wenig Kritik wurde laut. So sprach Metz an, dass bei den Proben das Schwätzen aufhören müsse. Für den Chorleiter Elmar Brehm sei es enorm schwer, seiner Tätigkeit nachzugehen, wenn hier immer gemurmelt werde. "Dem Elmar gebührt in diesem Fall von Geduld eine Höchstauszeichnung. Keiner würde da so lange ruhig bleiben, wenn er Leistung abrufen muss", sagte Metz. Deshalb bat sie, dies bei den Proben zu berücksichtigen.

Insgesamt besteht die Sängervereinigung aus 101 Mitgliedern, von denen 25 Frauen und 15 Männer aktiv mitsingen. Leider musste der Kindersingkreis Ende vergangenen Jahres aufgelöst werden. "Das macht wehmütig und auch ein bisschen traurig, nachdem das Weihnachtskonzert so gut gelaufen ist", bedauerte Metz. Mit dem Kindersingkreis konnten 2017 viele erfolgreiche Auftritte bewältigt werden, umso trauriger mache es, dass er aufgelöst werden musste. Metz dankte allen, die beim Fasching mitgewirkt und hinter den Kulissen geholfen haben. "Es war ein großer Erfolg für den Verein und auch die Gemeinschaft im Dorf", befand sie. Auch der gemischte Chor hatte wieder ein großes Pensum bewältigt, unter anderem untermalten die Sängerinnen und Sänger die Gottesdienste in der Kirche mit Gesang und hatte darüber hinaus noch viele Auftritte. Auch bei runden Geburtstagen der Mitglieder wurden Ständchen gesungen.

Chorleiter Elmar Brehm berichtete, dass man wieder zahlreiche Lieder neu einstudiert hatte. Die Harmonie und der Chorklang seien gut, mit mehr Konzentration könne man hier aber noch bessere Leistungen erbringen. Was in Zukunft in den Fokus genommen werden muss, ist die Aussprache. Sehr erfolgreich sei der Liederabend in der Pfarrkirche verlaufen, "die teilnehmenden Chöre haben wirklich hervorragend gesungen", lobte Brehm. Auch das Weihnachtskonzert, bei dem im vergangenen Jahr die Bläser die Leitung hatten, war ein voller Erfolg. Teilnehmen wird man heuer unter anderem am 5. Mai ein Liederabend in Stangenroth. Das Weihnachtskonzert am 23. Dezember wird in diesem Jahr von der Sängervereinigung organisiert werden.

Sandra Metz teilte mit, dass in diesem Jahr im Juni ein Ausflug in den Bayerischen Wald geplant ist. Sie sprach an, dass es schön wäre, wenn man noch einige jüngere Sängerinnen und Sänger gewinnen könnte. Hier kam der Vorschlag aus der Versammlung, dass man doch einmal bei den Neubürgern anfragen sollte, ob diese Lust hätten, mitzusingen.