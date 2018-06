Viel Arbeit in fünf Tagen bewältigt

Leere Becken, ein riesiges Gerüst und zahlreiche Handwerker - diesen Ausblick hatten vergangene Woche die Mitglieder der FitnessArena in der KissSalis Therme, wenn sie auf dem Laufband trainierten. Denn außer dem Fitnessbereich war die restliche Therme von Montag bis Freitag wegen großer Wartungsarbeiten geschlossen.



"Normalerweise finden kleinere Arbeiten hauptsächlich nachts statt, so dass die Gäste davon nichts mitbekommen", verrät Stefan Kamm, Technikleiter der KissSalis Therme. "Alle paar Jahre lässt es sich allerdings nicht vermeiden, die Therme für wenige Tage zu schließen. Um diese Zeit perfekt zu nutzen, versuchen wir, so viele Arbeiten wie möglich parallel laufen zu lassen", sagt Kamm. Die größte Herausforderung ist dabei für den 52-jährigen, die rund 100 Handwerker aus den verschiedensten Gewerken zu koordinieren. Mittlerweile hat er jedoch Routine darin, schließlich begleitete er bereits die 4. Revision in der KissSalis Therme.



Dampfbad wird komplett neu gestaltet

Die wohl umfangreichste Umbaumaßnahme findet im SaunaPark statt. Im Dampfbad bleibt seit Revisionsbeginn kein Stein mehr auf dem anderen. "Wir erneuern das Dampfbad komplett und gestalten es zeitgemäß um. Ab Ende August wird das Dampfbad mit modernem Design, zweistufiger Sitzeinrichtung und neuester Verdampfertechnik mit Beduftung durch natürliche Kräuterkissen den Gästen wieder zur Verfügung stehen", kündigt Betriebsleiter Richard Pucher an. Der restliche Saunabereich steht den Gästen wieder uneingeschränkt zur Verfügung.



Gerüst im Thermenbecken

In der Mitte der Therme stand ein 14 Meter hohes Gerüst, das die größte Lichtsäule der KissSalis Therme umrahmte. Ein blauer Kran schob die Arbeiter an die runden Deckenlampen und die Sprinkleranlage. Zudem fand man in jeder Ecke arbeitende Menschen in unterschiedlicher Arbeitsmontur. Viele von ihnen kenne die Therme als Arbeitsplatz bereits, im Alltag aber eher als Masseur, Koch oder Fachangestellte für Bäderbetriebe. Während der Revision packte jedoch jeder dort an, wo gerade Hilfe benötigt wurde. Denn Arbeit gab es an den fünf Schließtagen auf alle Fälle genug, von der Grundreinigung der Becken bis hin zum Ausbau der Saunabänke.



Alles strahlt wieder

Ab Samstagmorgen, 23. Juni, können die Badegäste ab 9 Uhr wieder wie gewohnt in der Sauna schwitzen und im warmen Thermalwasser entspannen.

Ansonsten ist die KissSalis Therme wieder täglich von 9 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 24 Uhr geöffnet.