Video trifft auf Maßkrug

Die Region und ihre Produkte modern präsentieren - darüber haben sich die Produzenten von 17 Videos Gedanken gemacht. Zehn der Videos haben es in die engere Auswahl des diesjährigen Videowettbewerbs der Initiative "Wir sind Rhöner Bier" geschafft. Bei der Bier-Gala-Nacht in Oberelsbach wurde nun der Sieger gekürt.

Gewonnen hat der Thüringer Philipp Ißbrücker mit dem Video sein Video "Drei Rhöner". Er und seine Mitstreiter haben für jede Woche des Jahres eine Kiste Rhöner Bier gewonnen. Ißbrücker stammt aus Frauensee, einem Ortsteil von Bad Salzungen, und hat den Kurzfilm mit seinen Freunden gedreht, die mit ihm in der Rockband "VEB Krachfabrik" musizieren. "Die Idee zu diesem Video hatten wir schon 2014, sind aber nicht dazugekommen, diese umzusetzen", sagte der Gewinner bei der Preisverleihung.

2014 hatte die Initiative "Wir sind Rhöner Bier" ihren ersten Videowettbewerb ausgelobt. Jetzt, fünf Jahre später, hat es bei Ißbrücker und seinen Mitstreitern geklappt, den Film zu drehen. Insgesamt 358 Punkte bekam der Beitrag von den Juroren, der vor allem mit seiner technischen Umsetzung überzeugte. Den zweiten Platz mit 345 Punkten erreichte der Film "Kein Weg zu weit", welches der Oberelsbacher Marc Huter mit seinem Team vom inoffiziellen Pax-Bräu-Stammtisch gedreht hatte. Florian Hein aus Stralsbach erreichte mit seinem Video "Glück ist käuflich" insgesamt 341 Punkte und belegte den dritten Platz.

17 Beiträge

Für den diesjährigen, zweiten Videowettbewerb waren insgesamt 17 Beiträge bei der Rhön GmbH eingegangen, die die Initiative "Wir sind Rhöner Bier" betreut und sämtliche Aktionen organisiert. Zehn Filme haben es in die engere Auswahl geschafft und wurden von einer Fachjury bewertet. Zu dieser zählte neben Holger Eichele, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauerbundes, sieben Journalisten und Medienschaffende aus den fünf Rhönlandkreisen. In insgesamt sieben Kategorien haben die Jurymitglieder Punkte vergeben. Neben technischen Aspekten wie Ton und Musik, Kameraführung und visuelle Effekte, wurden die Kulisse und Kostüme, die schauspielerische Leistung, die Dialoge und die Handlung bewertet. "Mich hat total beeindruckt, wie kreativ die Filme waren, wie jeder auf seine eigene Art die Verbindung zur Rhön und zum Rhöner Bier hergestellt hat", fasst Manuela Michel, Projektverantwortliche der Rhön GmbH, zusammen. "Für mich sind alle Teilnehmer des Wettbewerbs Gewinner."

Passender Rahmen für Preisverleihung

Die Bier-Gala-Nacht in der Elstalhalle Oberelsbach bot den passenden Rahmen für die Preisverleihung. Denn nicht nur die zehn besten Videos wurden vorgestellt, sondern auch die Mitstreiter der Initiative "Wir sind Rhöner Bier" - die Brauereien, die Mälzerei und die Landwirte. An mehreren Ständen, die in der Halle aufgebaut waren, testen die Gäste die Vielfalt der Rhöner Biere.

Die besten zehn Filmemacher: (Es gab zwei 9. Plätze)

1. Philipp Ißbrücker "Drei Rhoener"

2. Marc Huter/Oberelsbach "Kein Weg zu weit"

3. Florian Hein / Stralsbach "Glück ist käuflich"

4. Lucas Heuring/Sondheim "Was ist ein Rhöner ohne sein Bier?"

5. Markus Benkert "Zauberer"

6. Niklas Schmitt "Heimat"

7. Christina Benkert "Pilse suchen"

8. Tim Lodes "Rhöner Bier bringt die Heimat zu dir"

9. Sophia Gleim "Rhönbier Kreuzberg"

Paul Schmitt "Rhönaldo Fußball"