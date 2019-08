Vergessen umzuhängen: Irreleitung zur Kissinger Tourist-Info

Seit mehr als einem Jahr ist der Arkadenbau die zentrale Anlaufstelle für Gäste und Touristen in der Stadt. Seit dem Juni 2018 befindet sich dort die neue Kur- und Tourist-Information von Stadt, Staatsbad und Landkreis Bad Kissingen. Die neue Tourist-Info ist in den Augen von Stadt und Freistaat ein Vorzeigeprojekt, das dazu beitragen soll, Bad Kissingen als modernen und attraktiven Standort zu vermarkten. Das haben sich die Verantwortlichen einiges kosten lassen: Rund 900 000 Euro hat die entsprechende Umgestaltung des Arkadenbaus inklusive baulicher Maßnahmen zur Barrierefreiheit gekostet.

Da verwundert es doch einigermaßen, dass an anderer Stelle geschludert wird. Etwa wenn es darum geht, ortsunkundigen Gästen den Weg zu dem Schmuckstück zu weisen. Der zentrale Wegweiser zwischen Regentenbau und Rosengarten - quasi an der Schnittstelle zwischen der Altstadt und den Kuranlagen - schickt die Gäste nämlich nicht in Richtung Arkadenbau, sondern in die Fußgängerzone. Von dort, vom Alten Rathaus, zog die Tourist-Info aber bereits im Frühjahr 2016 aus.

Nachfrage im Rathaus, das für die Beschilderung an der Stelle zuständig ist. Die Beschilderung entsprechend umzuhängen, ist vergessen worden, gibt die Verwaltung zu. Inzwischen sei man aber wiederholt auf das Versäumnis aufmerksam gemacht worden und werde es ändern.