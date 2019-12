Vereinsmeister geehrt

Der Kleintierzuchtverein Nüdlingen traf sich zur Weihnachtsfeier diesmal schon zur Mittagszeit, was von den Mitgliedern und deren Familien sehr gut angenommen wurde. Auch 3. Bürgermeister Stefan Schmitt feierte mit. Im Rahmen der Weihnachtsfeier wurden die Vereinsmeister aus der Session mit Pokalen und Sachpreisen geehrt. In der Sparte Tauben konnte sich Eugen Hillenbrand den Vereinsmeistertitel mit seinen Thüringer Flügeltauben holen, gefolgt von Rainer Wilm mit seinen Süddeutschen Latztauben (2. Vereinsmeister) und Otto Schäfer mit Rheinischen Ringschlägern (3. Vereinsmeister). In der Sparte Geflügel stand Herbert Reichert mit Antwerpener Bartzwergen an der Vereinsspitze. Auf Platz zwei folgte Gustav Wehner mit Araucana und auf Platz drei Christian Nöth mit seinem Bantam.

In der Sparte Kaninchen gewann Norbert Back den Vereinsmeistertitel. Ihm folgten auf Rang zwei Peter Seuberling und auf Platz drei Bertram Trost.

Auch bei der Jugend konnten Vereinsmeister ermittelt werden. Charlotte Fischer holte sich in der Sparte Kaninchen den Titel. Nele Nöth folgte ihr auf dem zweiten Platz, und Mark Miller besetzte den dritten Platz. In der Sparte Geflügel gewann Nele Nöth den Vereinsmeistertitel. Den Wanderpokal, von Adalbert Dömling gestiftet, für die zehn besten Tiere erhielt Eugen Hillenbrand. Fred Pfennig und Norbert Fell erhielten für ihre Verdienste einen Adventskranz von Peter Seuberling.