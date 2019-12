Verdiente Mitarbeiter geehrt

Es ist eine Tradition der Rehaklinik Am Kurpark zum Jahresende Mitarbeiter für lange Betriebszugehörigkeit zu ehren sowie langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand zu verabschieden. Für ein Doppeljubiläum wurde Heidi Zirkelbach aus Bad Kissingen geehrt: 25-jähriges Dienstjubiläum im Öffentlichen Dienst und seit 25 Jahren Mitarbeiterin in der Bad Kissinger Klinik. Angelika Schindelmann aus Pfändhausen, Roswitha Hauck aus Hammelburg, Gerold Blach aus Bad Kissingen und Stefan Goll aus Großenbrach wurden in den Ruhestand verabschiedet.

Die Glückwünsche von Seiten der Geschäftsführung der RehaZentren Baden Württemberg überbrachten der Kaufmännische Leiter Holger Metz zusammen mit dem Chefarzt PD Dr. Andreas Willer. Die Klinikleitung bedankte bei den Jubilaren für die Treue und die geleistete Arbeit. Dr. Willer und Holger Metz würdigten das Engagement und den steten Einsatzwillen der Mitarbeiter, die sich in den jeweiligen Bereichen mit der Klinik und den ständig wachsenden und wandelnden Aufgaben identifizieren und großen Anteil an der Fortentwicklung haben. Holger Metz betonte, das für die erfolgreiche Betreuung der Patienten verschiedene Berufszweige zusammenwirken müssen. Die Jubilare stehen dafür: Heidi Zirkelbach als Restaurantfachfrau und Leitung des Speisesaals, Gerold Blach war als Masseur und Medizinischer Bademeister über 33 Jahre in der Klinik, Angelika Schindelmann war über sieben Jahre als Mitarbeiterin in der Therapieplanung beschäftigt, Roswitha Hauck war als Mitarbeiterin am Empfang über elf Jahre tätig und Stefan Goll war über 38 Jahre Mitarbeiter am Empfang. Mitarbeiter für solch langen Arbeitszeiten zu ehren und in den Ruhestand zu verabschieden, geschieht aus Wertschätzung und Anerkennung heraus, so die Klinik.

Nach dem offiziellen Teil wurde ein Imbiss serviert und es war Gelegenheit, sich mit den Arbeitskollegen über den Beruf auszutauschen. red