VdK-Vorstandsteam im Amt bestätigt

Bei der Jahreshauptversammlung des VdK Zahlbach/Stangenroth standen unter anderem Neuwahlen auf der Tagesordnung. Diese gingen schnell über die Bühne, die alte Vorstandschaft wird noch einmal antreten. Vorsitzender ist weiterhin Gebhard Schmitt, seine Stellvertreterin auch in Zukunft Maria Luise Kirchner. Kassenführerin bleibt Brigitte Kiesel, Schriftführerin Waltraud Greubel. Zu Betreuerinnen wurden Erika Geis und Anita Kirchner gewählt, Beisitzerinnen sind Erna Rösser und Marion Zeininger. Die beiden Vorsitzenden konnten leider aufgrund einer Erkrankung nicht an der Versammlung erscheinen, sie hatten aber zugesagt, im Falle einer Wiederwahl ihr Amt weiterzuführen.

Außerdem wurden langjährige Mitglieder geehrt. Seit 30 Jahren ist Friedrich Heckert Mitglied im VdK, seit 25 Jahren Karl Huppmann und Ida Schuldheis. Kassenführerin Brigitte Kiesel hielt im Auftrag des Vorsitzenden Gebhard Schmitt Rückblick auf das vergangene Jahr. So hatte man wieder die traditionelle Faschingsfeier in Stangenroth abgehalten, außerdem war eine Osterbrunnenfahrt in die Fränkische Schweiz unternommen worden. Auch viele Ausflüge wurden gemacht: so unter anderem zum "Haus der Schwarzen Berge" nach Oberbach, zur Gemündener und zur Kissinger Hütte. Viermal hatte zudem die monatliche Mittwochsrunde stattgefunden. "2017 verzeichneten wir 32 neue Mitglieder, dem gegenüber mussten wir acht Sterbefälle betrauern", so Brigitte Kiesel. "Trotz der jährlich üblichen Austritte mit dem Grund, dass die Rente durch ist, Wohnungswechsel stattgefunden haben usw. können wir eine Steigerung auf 565 Mitglieder vermelden", freute sich Kiesel. Auch in diesem Jahr sind wieder viele Veranstaltungen geplant, so beispielsweise ein Halbtagsausflug nach Würzburg und einer nach Vierzehnheiligen. Außerdem will man die Museumsscheune in Katzenbach besuchen und einen Grillnachmittag veranstalten. Kreisgeschäftsführerin Michaela Metz bedankte sich für die geleistete Arbeit im Ortsverband: "Ihr habt viele Veranstaltungen durchgeführt, ihr wart sehr rege und rührig." Sie berichtete über den Kreisverband. Dieser besteht derzeit aus über 9700 Mitgliedern, im vergangenen Jahr konnte man fast 600 Neuaufnahmen verbuchen. Danach stand sie für Fragen zur Verfügung und referierte über die Vergabe und Bewertung von Behinderungsgraden. Nach dem offiziellen Teil stand ein gemütliches Beisammensein auf dem Programm.