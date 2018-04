Unwetter in Unterfranken: Viele Einsätze wegen Starkregen im Kreis Bad Kissingen

Am Freitag hatten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Der Starkregen am Freitag brachte einige Einsätze mit sich. Das berichtet die unterfränkische Polizei am Samstag.



Es begann um 14.30 Uhr mit der Mitteilung, dass die Ernst-Putz-Straße in Bad Brückenau unter Wasser steht. Dieser Umstand wurde durch die Feuerwehr Bad Brückenau durch Reinigung der verstopften Abläufe behoben. Gleicher Fall wurde mit gleichem Modus Operandi nur 15 Minuten später Im Straßfeld bewältigt.



Ein weitaus erheblicherer Arbeitsaufwand war kurze Zeit später wiederum in der Ernst-Putz-Straße erforderlich. Dort ging eine direkt an der Straße gelegene hanglagige Grünfläche ab und blockierte die Fahrbahn halbseitig.



Mit schwerem Gerät reinigten Feuerwehr und der hinzugezogene Bauhof die Fahrbahn von den etwa 20 Kubikmetern Erde. Während der Reinigungsarbeiten musste die Ernst-Putz-Straße zeitweise komplett gesperrt werden.



Wenige Stunden später rückten Feuerwehr und Polizei aus, da die B 286 in der Nähe des alten Bahnüberganges bei Römershag stark verschmutzt war. Aus einem Feldweg wurden Geröll und Gestein auf die Fahrbahn gespült, was eine nicht unerhebliche Gefahr für die Verkehrsteilnehmer darstellte. Die Gefahr wurde durch die Einsatzkräfte beseitigt. Gleichzeitig wurden Wassergräben gezogen, die das Rinnsal von der Fahrbahn ablenkten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.