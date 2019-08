Unterwegs zur Sellrainer Hütte

Die Berge des Sellrains werden begrenzt vom Inntal im Norden, dem Ötztal im Westen und den Stubaier Alpen im Süden und Osten. Dazwischen liegen die ruhigen Seitentäler des Sellrain. Unter Leitung von Bergwanderführer Edi Hahn waren hier acht Bergfreunde des Bad Kissinger Alpenvereins auf einer Hüttentour unterwegs. Die Tour führte durch hochalpines Gelände mit anspruchsvollen Übergängen zwischen den Hütten.

Gestartet wurde in Praxmar. Hier führte der Aufstieg in drei Stunden zum Westfalenhaus, das eingebettet in grüne Matten auf 2273 Metern liegt. Über das Winnebachjoch (2782 Meter) ging es am nächsten Tag zur Winnebachseehütte (2361 Meter). Da das Wetter mitmachte konnte am Nachmittag noch die Riml-Spitze (2512 Meter), der Hausberg der Hütte, erstiegen werden. Über das Zwieselbachjoch (2868 Meter) wurde, vorbei am Breiten Grießkogel, einem echten 3000er, am folgenden Tag die Schweinfurter Hütte der Nachbarsektion erreicht, bevor der Übergang über das Gleirschjöchl (2751 Meter) zur Pforzheimer Hütte führte. Am letzten Tag stand der Übergang über das Satteljoch nach Gries im Sellrain an. Da das Wetter sehr gut war, entschlossen sich die Bergsteiger noch vom Satteljoch auf die 2875 Meter hohe Lampsenspitze zu steigen. Eine grandiose Rundsicht lohnte die Mühe. Dann folgte ein Abstieg über 1200 Meter, der ganz schön in die Knochen ging. Beim Abschlussabend auf der Dortmunder Hütte ließen alle die Erlebnisse der letzten Tage ausklingen und dankten Edi Hahn für die gute Tourenleitung.