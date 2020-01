Unterwegs zu den Wichtelhöhlen

Über den Geschwister-Scholl-Platz, über die Maxstraße, dann über den Rosengarten und den Luitpoldpark, am Moorlager vorbei, wanderten die Teilnehmer zum Heiligenhof.

Im Gletschereis mitgeschleppte Steine

Hier beginnt der Weg durch die Zeiten, mit vielen lehrreichen Tafeln, unterstützt durch entsprechende Vorträge von Heinz Krausenberger. An imposanten Steingebilden, den Wichtelhöhlen, ging es vorbei zur Schutzhütte. Entstanden sind die Wichtelhöhlen in prähistorischer Zeit, als sich das Eis aus Europa zurückzog , die im Gletschereis mitgeschleppten Steine wahllos über einander türmte und am Rande des Saaletals verstreute. Die Wichtelsage erzählt, sie seien auf der Flucht vor den Menschen in das fast unbevölkerte Saaletal gekommen, wo es ihnen jedoch auch nicht besser ging, weshalb sie im wild zerklüfteten Berg verschwunden sind. In klaren Mondnächten halten sie dort ihre Versammlungen ab, wobei ihr Anführer auf der Kanzel steht, einer Plattform, die den Promenadenweg überragt. Wer noch von frohen unbeschwerten Kindertagen träumen kann, den wird ein Spaziergang zu den Wichtelhöhlen beglücken, heißt es im Pressebericht des Rhönklub-Zweigverein.

Von der Schutzhütte begaben sich die Senioren bergab am Golf-Café vorbei zurück durch den Luitpoldpark. Jetzt freuten sich alle Teilnehmer über eine Einkehr mit Speis und Trank und mit gemütlichem Beisammensein. Es war ein wunderschöner Wandertag, bedankten sich die Teilnehmer bei Wanderführer Manfred Egert für die professionelle Führung und die erlebnisreiche Wanderung.