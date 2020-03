Unterstützung für Jugendarbeit gesucht

Beck sucht deshalb Jugendlichen, junge Erwachsene und engagierte Eltern aus Nüdlingen, die ihn dabei unterstützen.

Er schreibt: "Es gibt hier sicher verschiedene Ansätze, wie zum Beispiel den vorhandenen, sehr gut ausgestatteten Jugendraum wieder zu öffnen, gemeinsame Unternehmungen mit anderen Jugendlichen aus Nachbarorten (Partnerschaften), auch die Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, enger Austausch mit der Kommunalen Jugendarbeit des Landratsamtes Bad Kissingen".

Eines seiner Ziele sei es, so schnell wie möglich wieder einen gemeindlichen Jugendpfleger(in) einzusetzen. Als Mitglied von ProJugend stehen der Gemeinde hier eine gewisse Anzahl an Stunden zur Verfügung, so Beck. Außerdem wären auch Unternehmungen außerhalb des Jugendraumes wünschenswert. "Da unsere Gemeinde zusammen mit vielen anderen Gemeinden und auch der Landkreis Bad Kissingen Mitglied bei 'ProJugend im Landkreis Bad Kissingen e.V.' sind, sollte auch die offene Jugendarbeit ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinde sein."

Die Gemeinde Nüdlingen unterstützt dieses Projekt nicht nur mit der Bereitstellung des Jugendraumes, sondern hat hierfür auch ein jährliches Budget bereit gestellt. Es hofft daher, dass sich engagierte Menschen bei ihm melden und man erste Schritte zur "Wiederbelebung" gemeinsam besprechen und planen kann.

Kontakt ist möglich per eMail an: Klaus-beck@web.de, Stichwort: Nüdlinger Jugend; Tel.: 0971/ 785 1984.red