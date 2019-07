Unterstützung für die Sportplatzsanierung

Bei der Herrenspielgruppentagung in Aschach hat der Kreisvorsitzende des Bayerischen Fußball-Verbandes, Rainer Lochmüller, an den Vorsitzenden der DJK Premich, Udo Loibersbeck, einen Scheck überreicht. Das war die symbolische Bestätigung eines Unterstützungsbetrags von 1000 Euro durch die Sozialstiftung des Bayerischen Fußball-Verbands, wie es in einer Mitteilung heißt.

Im Frühjahr hatten Wildschweine Teile des Sportplatzes der DJK umgegraben. Der Verein musste laut der Mitteilung zehn Kubikmeter Erde auftragen, den Sportplatz neu ansähen und 150 Meter Zaun zusätzlich anlegen. Dies verursachte Materialkosten von 1600 Euro.

Für die Sanierung des Sportplatzes bat die DJK-SV Premich um einen Zuschuss aus der Sozialstiftung des Bayerischen Fußball-Verbands. Im Jahr 2012 gründete der Bayerische Fußball-Verband die Sozialstiftung. Seitdem werden in Not geratene Mitglieder der bayerischen Fußballfamilie unterstützt - mit Geld, das wiederum aus der bayerischen Fußballfamilie stammt, wie es in der Mitteilung heißt. Die Sozialstiftung sammelt Spenden und wird nicht zuletzt auch durch den "Sozial-Euro", der bei Entscheidungs- und Relegationsspielen in Bayern zusätzlich zum Eintrittsgeld erhoben wird, getragen.