Unterstützung aus Stralsbach für die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder

Wenn Kinder an Krebs wie Leukämie erkranken, verändert sich das Leben von einem Tag auf den anderen völlig. Was gestern noch wichtig war, tritt auf einmal in den Hintergrund. Getreu dem Motto "Hilfe? Ja bitte!" hat sich Steinmetzmeister Daniel B. Schlereth aus Stralsbach schon vor einigen Jahren überlegt, wie er helfen kann. Er hat die Aktion "Skonto + Skonto = Doppelte Hilfe" ins Leben gerufen und sie auch in diesem Jahr wieder erfolgreich aufgelegt. Im Jahr 2018 wurden mit dieser nachahmenswerten Aktion 1610 Euro gesammelt und an die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. (www.stationregenbogen.de) im Dezember übergeben, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Kunden zahlen innerhalb der Skontofrist, ziehen aber das Skonto nicht ab, und Schlereth legt den nicht abgezogenen Betrag nochmals dazu und verdoppelt so den Betrag.

Dankeschön an Kunden

"Zu wissen, dass wir hier, gemeinsam mit unseren Kunden, immer wieder etwas Gutes bewegen können, ist ein schönes Gefühl. Auch hier nochmals ein herzliches Dankeschön an unsere Kunden", sagt Georg Schlereth, der Seniorchef.

Die Elterninitiative steht den Familien auf den Stationen Regenbogen, Schatzinsel (Stammzelltransplantation) und Leuchtturm (Tagesklinik) der Uniklinik Würzburg auf ihrem langen Weg durch die Krankheit zur Seite. "Die Diagnose können wir nicht ändern, aber das Umfeld positiv beeinflussen!" - Nach diesem Leitspruch setzt sich die Elterninitiative für die kranken Kinder und ihre Familien ein. Sie sorgt nicht nur für die familiengerechte Ausstattung der Stationen, sondern stellt zum Beispiel zwölf Elternwohnungen in Kliniknähe zur Verfügung. Die Elternwohnungen dienen als Übernachtungsmöglichkeit für die Angehörigen, bei Strahlenbehandlung auch für die kleinen Patienten, als Zufluchtsort für die Eltern und Treffpunkt für die Familien. Die Benutzung der Wohnungen ist für die Familien kostenfrei.

Dies sind nur zwei der vielfältigen Aufgaben der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V., die nur dank der Unterstützung hilfreicher Spender bewältigt werden können. Die Elterninitiative bedankt sich auch im Namen der kranken Kinder beim Steinmetzbetrieb Schlereth aus Stralsbach sowie deren Kunden.

Wenn sich ein Unternehmer anschließen möchte und die Aktion übernehmen möchte, kann er sich gerne beim Steinmetzbetrieb Schlereth melden - er bekommt alles zur Verfügung gestellt.