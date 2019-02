Unterfranken: Nach Gewinn am Spielautomat - Mann (52) wird Flasche über den Kopf gezogen

Ein 52-jähriger Kurgast soll am späten Freitagabend von drei Unbekannten mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen worden sein. Zuvor hätten die Täter von dem Geschädigten Bargeld gefordert. Sie seien letztlich ohne Beute in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Kripo ermittelt und sucht dabei unter anderem auch wichtige Zeugen, die zur Aufklärung des Falles beitragen können.

Nach großem Gewinn am Geldspielautomat: Mann wird vor Restaurant niedergeschlagen

Eigenen Angaben zufolge hatte der 52-Jährige ein Tanzlokal in der Schönbornstraße besucht und dort einen größeren Betrag an einem Geldspielautomat gewonnen. Der Gewinn sei auch anderen Gästen in dem Lokal nicht entgangen. Nachdem der 52-Jährige die Gaststätte verlassen hatte, sei er gegen 23.30 Uhr vor einem Restaurant in derselben Straße von drei fremden Männern angesprochen und nach Geld gefragt worden. Einer der Männer hätte dem Geschädigten daraufhin mit einer Flasche geschlagen und ihn dabei leicht am Kopf verletzt.

Die Ermittlungen hinsichtlich des exakten Tatablaufs gestalten sich schwierig, da bei dem 52-Jährigen offenbar einiges an Alkohol im Spiel war und er sich nach eigenen Angaben ab dem Zeitpunkt des Angriffs an nichts mehr erinnern kann. Er könne sich erst wieder an ein Pärchen erinnern, welches ihm nach der Tat auf eine Parkbank geholfen hätte.

Trotz Ohnmacht wurde Mann nicht bestohlen - Täterbeschreibung nicht eindeutig

Dem aktuellen Sachstand nach wurde dem 52-Jährigen nichts entwendet. Er konnte die Täter nicht beschreiben, meinte jedoch, dass es sich aufgrund ihres Äußeren und ihres Sprachgebrauchs um Zuwanderer handeln könnte.

Um die Tat aufklären zu können, hofft die Kripo Schweinfurt nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen der Tat. Insbesondere das Pärchen, das dem Geschädigten auf die Parkbank geholfen haben soll, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Auch hier ging es um Geld: Männer klauen 20.000 Pfandkisten und erbeuten fünfstelligen Betrag