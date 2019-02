Unterfranken: Drei Schwerverletzte bei Unfall - Fahrer hatte Vorfahrt missachtet

Am Samstagmittag befuhr ein 78-jähriger Auto-Fahrer die Kreisstraße 42 von Langendorf kommend in Fahrtrichtung Staatsstraße 2293. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer 21-jährigen Frau, die mit ihrem Pkw von Greßthal kommend in Richtung Fuchsstadt unterwegs war.

Hoher Sachschaden

Durch den Zusammenstoß erlitt der Unfallverursacher sowie eine Mitfahrerin schwere Verletzungen, beide mussten in ein Bad Kissinger Krankenhaus eingeliefert werden. Die junge Frau wurde ebenfalls schwer verletzt und wurde ins Leopoldina Krankenhaus nach Schweinfurt eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Straßenmeisterei Schweinfurt verständigt, diese übernahm die Reinigung der Fahrbahn. An der Unfallstelle waren außerdem die Freiwilligen Feuerwehren aus Langendorf und Hammelburg eingesetzt.