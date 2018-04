Nicht nur in Friedrich Schillers Bürgerlichem Trauerspiel "Kabale und Liebe" das in diesem 33. Theaterring schon gezeigt wurde, geht es um zwei Grundkonstanten des realen öffentlichen Lebens: Sex und Intrigen. Beim Gastspiel der Komödie Winterhuder Fährhaus Hamburg am Montag, 9. April um 19.30 Uhr mit Pere Rieras Psychothriller "Unter Verschluss" kommt ein Stück im Rahmen des Theaterrings ins Kurtheater, das eigentlich eine moderne Version dieses alten Themas ist. Davon gab es viele, es haben sich lediglich die Arten von als sensations- und damit bühnentauglich empfundenem Sex verändert seit Schillers Zeiten: Bei Schiller ging es um die standesgemäße und von den Eltern abgesegnete versus die "wilde" Liebe. Im 19. Jahrhundert wurde das Tabu um den außerehelichen Sexmarkt mit Prostituierten zum prickelnden Bühnenthema.

Und Madame Bovary machte den Weg frei für all die außerehelichen oder besser nebenehelichen Beziehungen, von denen man plötzlich schreiben konnte. In den letzten Jahrzehnten verloren das Fremdgehen der Ehepartner und gleichgeschlechtlicher Sex ihren Aufmerksamkeitsfaktor, doch erzwungener Sex mit Abhängigen wie etwa Schauspieler/-innen mit Hollywood-Ambitionen oder Kindern und Jugendlichen, zuletzt durch deren Vertrauenspersonen wie Trainer, Betreuer, Priester füllen heute die Schlagzeilen. Besonders begeistert sind dann die Medien, wenn die Stellung der Täter eine möglichst hohe, ihr Name ein möglichst bekannter ist.

In "Unter Verschluss" ist der unter Verdacht Geratene der beliebte Präsident eines nicht genannten Landes. Zwischen diesem Hoffnungsträger Victor Bosch und der Enthüllungsjournalistin Silvia, die ihn bei seinem Wahlkampf einst wohlwollend begleitet und unterstützt hat, entbrennt der Kampf im Zentrum des Stückes. Sie ist ebenso elektrisiert wie entsetzt vom Fund des belastenden Materials und arbeitet auf einen großen Showdown hin: Sie will Bosch in einem Live-Interview mit seinen durch Fotos belegten sexuellen Übergriffen auf Minderjährige konfrontieren. Doch machen ihr Bosch und sein Assistent Caceres klar, dass auch sie erpressbar ist.

Der spannende Machtkampf zwischen Macht und Medien wurde zu einem Bühnenerfolg, der seinen Autor sofort bekannt machte. Drei ausgewiesene Bühnenschauspieler haben die Rollen für das Hamburger Theater "Kontraste" übernommen: Katharina Abt, die nicht nur in Basel, Bochum, Dortmund und Hamburg auf der Bühne stand, sondern auch in Fernsehserien von "Tatort" bis zu den "Rosenheim-Cops" zu sehen war, spielt die Enthüllungsjournalistin Silvia. Auch Sebastian Herrmann, der Darsteller des Präsidenten, ist aus vielen Fernsehproduktionen bekannt und spielt in Köln und Hamburg Theater und Felix Lohrengel, der den Pressesprecher und Assistenten Boschs gibt, hat seit seinem Abschluss an der Folkwang-Universität schon in Bielefeld und Hamburg klassisches Theater gespielt.

Karten für das Gastspiel beim Theaterring gibt es in der Tourist-Information Arkadenbau im Kurgarten, unter der Telefonnummer 0971/804 84 44, im Internet bei kissingen-ticket@badkissingen.de und natürlich an der Abendkasse im Kurtheater.