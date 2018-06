Ungewöhnliche Performance

Um Freiheit und Selbstbestimmung des Menschen geht es bei der ungewöhnlichen Performance "Hautnah" am Samstag, 30. Juni, im Kunstraum S17 (Salinenstraße 17), einer öffentlichen Veranstaltung im Rahmen des Kunstfestivals "Heile[?]Welt" der Bad Kissinger Künstlervereinigung ART97688. Mit Klarsicht- und Alufolie, mit Farbe und Latexband wird Künstlerin Eva Feichtinger vor den Augen ihrer Besucher vier Models verpacken, während Kunstfotograf Reinhold "egon" Gröger, Vorsitzender der Künstlergruppe "Wilde 13 Würzburg", mit vier Kameras gleichzeitig diese Aktion dokumentieren wird. Die Performance beginnt um 16 Uhr.

Es sei für sie eine Premiere, ist sogar die Künstlerin selbst auf den Samstag gespannt. Zwar macht sie schon seit drei Jahren solche Performances, doch noch nie waren es vier Personen gleichzeitig. "Mir geht es bei meiner Aktion um die Frage, was mit uns Menschen passiert, wenn uns Faktoren wie Gesundheit, Freiheit oder Selbstbestimmung fehlen", beschreibt Feichtinger den Sinn ihrer teils ernsthaften, aber auch humorvoll und ironisch gemeinten Kunstaktion. "Es wird in jedem Fall eine Performance, die unter die Haut geht", verspricht die Bad Kissinger Künstlerin.

Mittels unterschiedlicher Materialien wird die Künstlerin ihren vier Models eine zweite Haut verpassen - einen Panzer, der einerseits abschottet und schützt, andererseits völlig bewegungsunfähig macht. Der Mensch ist während seiner Verpuppung gezwungen, "in sich zu gehen und zugleich sich hinzugeben", mein Feichtinger dazu. Während des Verpackungsprozesses entwickelt sich ein Spiel um Macht und Ohnmacht zwischen Künstlerin und Models.

Nach einer Stunde werden alle Besucher während eines geselligen Beisammensein ausreichend Gelegenheit haben, sich mit den Künstlern über die Aktion und mit den inzwischen von ihrer zweiten Haut befreiten Models über deren Gefühle während des Verpackungsvorgangs zu unterhalten.

Der Kunstraum S17 liegt auf dem Firmengelände der ehemaligen Baustoffhandlung Dietz & Kirchner am Hallenbad, bekannt durch die dort stattfindenden Trödelmärkte. Seit zwei Jahren nutzt das Künstlerpaar Eva und Wolfgang Feichtinger das alte Bürogebäude für ihre Zwecke. Neben wechselnden Aktionen ist dort eine Dauerausstellung der beiden Bad Kissinger Künstler zu sehen.