Wildflecken/Bayern: Autofahrer (29) nach Zusammenstoß schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Freitagmittag ist bei einem Unfall im Kreis Bad Kissingen ein 29-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Verkehrsunfall an der Einmündung Wildflecken-Ost. Zwei Autos stießen zusammen.

Ein 29-jähriger Autofahrer wollte laut Polizei an der Einmündung nach links in die Staatsstraße nach Bischofsheim abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Autofahrer. Dieser war in Richtung Bad Brückenau unterwegs.

Der 29-Jährige wurde durch den Zusammenstoß mit dem 20-jährigen Fahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Fulda geflogen werden musste. Der 20-jährige Unfallgegner zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Bad Brückenau gebracht. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro.