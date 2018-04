Unterfranken: Grill entzündet Hausfassade - 25.000 Euro Schaden und zwei Verletzte

Das schöne Wetter am späten Mittwochnachmittag wurde den Bewohnerinnen eines Anwesens in der Rabensteinstraße in Wildflecken (Kreis Bad Kissingen) beinahe zum Verhängnis.Wie die Polizei berichtet, schürten die beiden Frauen auf dem Balkon den Grill fürs Abendessen an. In einem unbeobachteten Moment griffen die Flammen auf die Holzvertäfelung ihres Hauses über. Zwar versuchten die beiden Frauen noch zusammen mit einem Nachbarn, dem die starke Rauchentwicklung aufgefallen war, den Brand zu löschen. Allerdings konnten sie nicht verhindern, dass sich das Feuer auf den Dachstuhl ausbreitete.Die herbeigerufene Feuerwehr hatte den Brand zum Glück schnell unter Kontrolle und konnte die Flammen löschen. Die Wildfleckener Floriansjünger wurden durch die Wehren aus Oberwildflecken, der Bundeswehr und aus Bad Brückenau unterstützt.Bei den Löschversuchen verletzten sich die beiden Frauen und der Rentner, der geholfen hatte. Eine der Verletzten musste vorsorglich in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache werden von der Bad Brückenauer Polizeiinspektion geführt.