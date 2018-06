Unterfranken: Bus überschlägt sich - 28-Jähriger wird eingeklemmt und stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Schildeck und Schondra ist am Montagmorgen ein Kleinbus mit mehreren Insassen auf dem Weg zu einer Lebenshilfe-Werkstätte verunglückt. Ein 28-Jähriger kam ums Leben, sechs weitere Insassen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Unfallermittlungen führt die Polizeiinspektion Bad Brückenau.Gegen 07:15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung ein, dass auf der Ortsverbindungsstraße ein Kleinbus von der Fahrbahn abgekommen ist und es mehrere Verletzte gibt. Streifen der Bad Brückenauer Polizei, die örtliche Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst waren in der Folge rasch vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zum Unfallhergang verlor der 65-Jährige am Steuer des Opels Vivaro alleinbeteiligt in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Kleinbus geriet von der Straße ab, überschlug sich und kam mehrere Meter weiter in einer Wiese zum Stehen.Zwei der sieben Insassen, darunter der Fahrer, waren zunächst eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Für einen der beiden Eingeklemmten, einen 28-jährigen Mitfahrer aus dem Landkreis Bad Kissingen, kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer aus dem Landkreis Bad Kissingen wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die weiteren fünf Verunglückten, allesamt behinderte Erwachsene, wurden notärztlich versorgt bis auch sie in Kliniken eingeliefert werden konnten.Der genaue Unfallhergang und die Ursache sind noch unklar. Hierzu laufen die polizeilichen Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt kam auch ein Sachverständiger an die Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße mehrere Stunden gesperrt. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst mit einem größeren Aufgebot und die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren aus Schondra, Bad Brückenau und Geroda im Einsatz. Zudem kam auch ein Notfallseelsorger an den Unglücksort.