Ersthelfer waren noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr vor Ort und konnten den Entstehungsbrand mit einem Pulverlöscher eindämmen, so dass die alarmierte Wehr aus Oberthulba nicht mehr eingreifen musste. Sie sperrte die Staatsstraße einseitig und regelte den vorbeifließenden Feierabendverkehr an der Unfallstelle.

Zum Video "So verhält man sich richtig nach einem Unfall"

Die beiden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten Fahrer kamen in umliegende Krankenhäuser. Die wegen des Brandes ebenfalls alarmierten Feuerwehren aus Hassenbach und Schlimpfhof brauchten nicht mehr ausrückten, da laut Polizei die Ersthelfer vorbildlich handelten. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden von über zehntausend Euro, am Kleinlaster entstand nur geringer Sachschaden. Der Verkehr wurde für fast eine Stunde einspurig durch die Feuerwehr Oberthulba an der Unfallstelle vorbeigelotst.

In Oberfranken retteten Ersthelfer einem Mann das Leben: Zwei Lkw-Fahrer kippten das Unfall-Auto zurück auf die Straße und zogen ihn aus dem Auto - kurz danach brannte das komplett aus.