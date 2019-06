Schwerer Unfall auf der B287: An der Brücke des Zubringers zur A71 an der Anschlussstelle Münnerstadt kam es zu einer Frontalkollision. Laut Polizeiangaben waren drei Pkw an dem Unfall beteiligt. Die Lage ist momentan (Stand: Sonntag, 14:40 Uhr) noch unklar, ebenso die Zahl der Verletzten. Auch über die Schwere möglicher Verletzungen ist noch nichts bekannt.

Wir aktualisieren diese Meldung, sobald weitere Informationen vorliegen.